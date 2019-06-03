Türkiye Ekonomisi'nin 2019'un ilk çeyreğindeki katma değer üretim performansını gösteren Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verileri, 2018 yılının ilk çeyreğinde sanayi 46,4 milyar dolarlık bir katma değer üretim artışı yakalamışken, 2019'da sanayi üretiminin 40,3 milyar dolara gerilediğini gösteriyor. Dolar cinsinden gerileme yüzde 13,1. Aynı dönemde, tarımda katma değer üretimi de 5,3 milyar dolardan 4,9 milyar dolara gerilemiş; oran yüzde 7,5.

2019 ile 2018'in ilk çeyreklerini karşılaştırdığımızda, hammadde ve ara mamul ithalatı ise 47,1milyar dolardan, 38,5 milyar dolara gerilemiş. Makine ithalatı ise 8 milyar dolardan 6,1 milyar dolara. Ara mamul ithalatındaki gerileme yüzde 18,2, makine ithalatındaki gerileme ise yüzde 24,2. Buna karşılık, yine birbirini takip eden iki yılın ilk çeyrekleri karşılaştırıldığında, hammadde ve ara mamul ihracatımız 19,9 milyar dolarla yüzde 3,2'lik artış yakalarken, makine ihracatımız da ilk çeyrekte 5 milyar doları aşarak, yüzde 6.5'lik artışa imza atmış.

Bu arada, makine ihracatımız ilk çeyrekte ilk kez 5 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırarken, hammadde ve ara mamul ihracatımız da, 2014'den beri ilk kez ilk çeyrekte 20 milyar doları yakalamış. Rakamları derinlemesine okuma kültürümüz halen zayıf olduğundan, hammadde, ara mamul ithalatı ile makine ithalatındaki gerilemeyi salt ekonomideki yavaşlamaya bağlıyoruz. Oysa, sanayi üretimi ve tarımsal üretimdeki gerilemeden daha yüksek oranda bir hammadde ve makine ithalatı gerilemesi var. Tersine, aynı ürünlerde ise ihracat rekorları var.

Tüm bu veri setinin önemli bir kesiti, yerli ve milli hammadde ile makine üretiminin önemli bir çıkış yakaladığına; tarımda ve sanayide firmalarımızın artık daha fazla yerli ve milli hammadde ile makine kullandıklarına işaret ediyor. TL'nin aşırı değerlenmesi gibi bir hatayı asla tekrarlamayarak, üretimde milli hammadde ve makine kullanımının önünü açtıkça, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın 'İVME' paketi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 'Yerlileştirme Programı'na ne kadar destek verirsek, cari denge konusunda o kadar başarılı olacağız.