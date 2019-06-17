Bir ülkenin mal ve hizmet ihracatı, o ülkenin dünyada tanınılırlığı, bilinirliliği, bir başka boyutu itibariyle küresel ölçüde ortaya koyduğu beceri ve başarının tescilidir. Çünkü, ülkenin mal ve hizmetleri beğenildiğinden, talep edildiğinden dolayı söz konusu ihracat başarılmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'ihracatın Şampiyonları Ödül Töreni' vesilesiyle kamuoyuyla paylaşılan 'ilk 100 İhracatçı' Araştırması, İlk 1000'de yer alan ihracatçı şirketlerimizin toplam ihracatının 2017'ye göre 10,5 milyar dolar artışla 102,8 milyar dolara ulaştığını, toplam ihracattan aldıkları payın yüzde 61,2'ye yükseldiğini gösteriyor.

En yüksek ihracat hacmine imza atan İlk 500 şirketimizin ihracattaki payı ise yüzde 52,6. Araştırma, ilk sırada 154 şirketle hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, ikinci sırada 106 şirketle kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün, üçüncü sırada ise 102 şirketle otomotiv sektörünün yer aldığını göstermekte.

İlk 1000'de yer alan ihracatçı şirketlerin İstanbul'dan Şırnak'a, Samsun'dan Osmaniye'ye 50 farklı ilde faaliyet gösteriyor olmaları, ihracatın Türkiye sathına yayıldığının en büyük göstergesi. 7 coğrafi bölgemizde de İlk 1000 listesine girmeye hak kazanan firmaların olması mutluluk verici ve ihracatın artık şirketlerimiz ve KOBİ'lerimiz için bir zorunluluk olmanın ötesinde, işletmenin sürdürülebilirliği açısından önemli bir ticari faaliyet haline dönüştüğünü gösteriyor.

İhracatın şampiyonu İlk 1000 firmanın ortalama çalışan sayısı 2018'de 781 oldu.

Bu rakam 2016'da 704 çalışandı. Böylece, 2 yılda ihracatın şampiyonu 1000 firmamız, istihdamlarında 100 bine yakın daha artışa imza atarak, 800 bin kişiye ulaştılar.

İlk 1000 ihracatçı firma ihracatın kg başına katma değerinde de bir başarıya imza atarak, ihracatımızın tümü kg başına 1,33 dolar katma değer sağlarken, 1000 firma olarak kg başına katma değeri 1,37 dolara, ilk 500'de 1,40 dolara ve nihayet ilk 10 firmamızda ise 2,76 dolar seviyesine taşıdılar. 2,76 dolar küresel ticaret kg başına katma değer ortalamasının neredeyse 1 dolar üzerinde.

Araştırma, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısının bir önceki yıla göre 10'dan 13'e yükseldiğini, 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısının ise 145'ten 171'e yükseldiğine işaret ediyor.

En yüksek ihracat hacmine imza atan ilk 1000 şirketin yüzde 66.3'ünün üretici ihracatçı şirketlerden oluşması da son derece anlamlı. Türkiye'ye uluslararası alanda yüz akı bir başarı kazandıran ihracatçı firmalarımızla gurur duyuyoruz.