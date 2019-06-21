Dünyanın anlı şanlı ekonomistlerine, piyasa uzmanlarına, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 6 ay içerisinde 180 derece ters bir noktaya savrulacağı söylenseydi, kahkahalarla 'dalga mı geçiyorsunuz' derlerdi. Oysa, 19 Haziran Çarşamba günü FED'den çıkan mesajlar, ekonomistlerin beklentilerinin de üstünde 'yumuşama' mesajlarıyla dolu. FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin 8'i 'vallahi 2019'da bile faiz indirebiliriz' derken, 8'i '2019'u pas geçeriz' dedi. 1üye ise, 'radikal' davranıp, 'faiz artışı' deyivermiş. 2020 için 'faiz indiririz' diyen üye sayısı 9.

FED yetkilileri; ABD ekonomisinde, manşet ve çekirdek enflasyon açısından bir hareketlenme beklemiyor; büyüme ılımlı devam ediyor; istihdam piyasası iyi; ama, yatırımların temposunda bir yumuşama söz konusu. Yani, 'saha koşulları' olası 'faiz indirimi' için müsait. Gel gelelim, FED yetkililerinin 2020 sonuna kadar, 0,25 puandan iki kez, toplamda 0,50 puan faiz indirimi sinyali Başkan Trump'ı kesmez. Hatta, FED yetkililerinin 'olası' faiz indirimi sinyalini öne çıkararak 'gölgede' bıraktıkları, 'FED'in bilanço küçültmesinin aynen devam edeceği' yönündeki duruşu Trump'ın kesin kızdıracak.

Zaten, Trump da, FED'den kendisini tatmin edecek ölçüde para politikasının 'yumuşatılması'na yönelik kuvvetli bir sinyal beklemediğinden, Beyaz Saray avukatlarının FED Başkanı Powell'in görevden nasıl alınabileceği hususunu araştırdığı yönünde 'haberler!' de el altından sosyal medyaya sızdırılıyor. Powell ise '4 yıllık görev süremin sonuna kadar buradayım' sinyali vermeyi ihmal etmedi. Başkan Powell, küresel büyümedeki düşük performansın küresel enflasyonu zayıf tuttuğunu belirtmekte ve dünya merkez bankalarının küresel ekonomide zayıf seyri besleyecek 'ters akıntıları' yakından takip ettiklerini de hatırlatıyor. Bu nedenle, FED para politikasını 'sıkılaştırma'yı sürdürmek ve/veya 'sıkılaştırma'yı aynı düzeyde tutmak adına, bir kaç ay öncesindeki iştahını kaybetmiş gözüküyor

Böylece, Trump'ın tam istediği ölçüde olmasa da, FED ABD'nin AB ve Çin'e karşı yürüttüğü 'ticaret savaşları'nın kurgusuna uygun bir 'dolar düzeyi' için bir adım atmış durumda. Üstelik, FED'in bu adımı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin 'parasal genişleme' sinyaline, Trump'ın bu tutuma duyduğu kızgınlığı açıkca dile getirdiği günün ertesinde yaşandı. Bizleri, euro-dolar ve dolar-yuan paritesi açısından sağlam bir 'dalgalanma' dönemi bekliyor.