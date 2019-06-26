TCMB'nin her ay düzenli olarak açıkladığı İktisadi Yönelim Anketi'ne cevap veren reel sektör kuruluşlarının görüş ve beklentilerinden oluşturulan Reel Kesim Güven Endeksi'nin, mayıs ayında 100 puanın çok az altına gerilemiş iken, haziran ayında yeniden 100 puanın üzerine çıkması pozitif sinyal olarak algılanmalı. Güven Endeksi'nde 100 puanın üzerindeki her değer, reel sektörün ekonominin bugün ve yakın geleceğine dair değerlendirme ve beklentilerinin olumlu olduğuna işaret ediyor. Nitekim, ankete katılan küçük, orta ve büyük ölçekte imalat sanayii firmalarına Türkiye Ekonomisi'nin genel gidişatı sorulduğunda, mayıs ayında bu soruya verilen olumsuz cevapların artmış olması nedeniyle genel gidişata bakış 78,3 puana kadar gerilemiş iken, haziran ayında tekrar 90,2'ye yükselmiş.

Firmalara gelen toplam siparişten memnuniyet veya memnuniyetsizlik anlamında verilen cevaplardan hesaplanan endeks değeri ise 80.1 puandan, 82.8 puana yükselmiş.

Bununla birlikte, 100 puandan 17.2 puan uzaktayız. Buna karşılık, son üç ayda fabrikaya, firmaya gelen toplam sipariş miktarından duyulan memnuniyet veya memnuniyetsizlik diye bakıldığında, mayıs ayında 97.6 puan olan değer, 105.1 puana sıçrayarak, memnuniyetin yükseldiğine işaret ediyor. Gelecek 3 aya yönelik ihracat siparişlerinden duyulan memnuniyet de tescillenmiş.

Mayıs ayında bu memnuniyet 118.2 puanla kendini göstermiş iken, söz konusu memnuniyet haziran ayında 116.1 puanla devam etmiş. Bu da, ihracatçımızın 2019'da rekorlar kırmaya devam edeceğine; net ihracatın ekonomik büyümeye pozitif katkısının devam edeceğine işaret ediyor.

Bir sevindirici detay da, bu derece zor ve belirsizliklerle dolu bir küresel konjonktürde, Türkiye Ekonomisi'nde de keyifsizliği atlatmak için bir çok tedbirin hayata geçirildiği bir konjonktürde, imalat sanayiinin istihdamını korumak konusunda gösterdiği kararlılık.

Gelecek 3 ayda istihdamını korumaya devam edip etmeyeceği noktasındaki soruya, firmalar 105.1 puanla istihdamı korumak hususunda kararlı oldukları yönünde cevap vermişler. Unutmayalım, aynı soruya verilen cevapların olumsuza dönmesi nedeniyle, ekim ve aralık aylarında bu soruya verilen cevaplarla hesaplanan endeks değeri 94,8 puana kadar gerilemişti.

Gelecek üç aya yönelik olarak, firmaların üretim hacimlerini korumayı bekleyip beklemedikleri sorusuna verilen cevaplarda olumlu beklentinin ağır basması nedeniyle endeks değerinin 111 puan olması sevindirici.

Geçen ekimde aynı değer 89.8 puana kadar gerilemiş ve 2018'i 93.7 puanda kapatmıştı.

Nitekim, kapasite kullanımı da haziranda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77.1'e yükseldi. Bu pozitif sinyallerin 3. ve 4. çeyrekte büyümeye pozitif yansımasını umalım.