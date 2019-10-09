ABD Başkanı Trump'ın son 48 saatteki sosyal paylaşımlarının anatomisi, bize hayli griftleşmiş ve sıkışmış bir satranç oyununun hamlelerini ve satrancın oynandığı alanın da ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Her şeyden önce, dünyanın önde gelen ülkelerinin tümünde yerel siyaset, küresel siyaset ile iç içe geçerek iyice 'kördüğüm'e dönüşmüş durumda.

Ülkelerin tümünde, aynı siyasi partinin içinden, bölgesel ve küresel meselelere yönelik çatlak seslerin, ayrışmaların çok daha rahat çıktığına şahit oluyoruz. Bu nedenle, siyaset alanını takip eden seçmenin de kafası karışmış durumda.

ABD cephesinde, hangi küresel mesele için, ne zaman Cumhuriyetçilerin ve Demokratların birlikte tepki verecekleri; ne zaman hangi konuda Başkan Trump'ın, parti ve siyasi görüş ayrımı olmaksızın, üzerinde ağır bir baskı hissedeceği belli değil. Başkan Trump, öteden beri, 1990'lı yıllardan bu yana ABD'nin ne kendi küresel imajına, ne de dünyanın söz konusu coğrafyasına hiçbir pozitif katkısı olmamış 'bitmeyen' savaşlardan tümüyle sıyrılması gerektiğine dair net bir tavır ortaya koyuyor. Çünkü, söz konusu Ortadoğu ve Orta Asya'da yürütülen askeri operasyonlara, ABD halkının yaşam standartlarını, ülkenin altyapısını ve yeni yatırım alanlarını iyileştirebilecek bir 9 trilyon dolara yakın para gömülmüş durumda.

Ancak, Beyaz Saray Dışişleri Bakanlığı, Pentagon, Kongre, ABD'nin karar alma süreçlerinin en kritik kurumlarına nüfuz etmiş bir 'neo-liberal' 'küreselci' anlayış, ne kadar başarısız operasyonlara imza attıklarının farkında olsalar da, kendi coğrafyamızda, bölücü terör örgütü ve uzantılarına yaptıkları yatırımlarla, kendilerine göre İran ile İsrail arasında nasıl bir 'tampon' yapı oluşturmak istiyorlar idiyse; Afganistan ve Pakistan'dan başlayarak, Orta Asya'da ne yapmak istedilerse, hepsi fiyaskoyla sonuçlanmış durumda.

Ancak, Başkan Trump'ın bu 'fiyasko'yu sonlandırma çabasına, ABD iç siyaseti noktasında, 'küreselcilerin' kümelendirmeyi başardığı nasıl bir tepki geliyor ise, Trump, sabah ayrı, akşam ayrı, ertesi sabah ayrı okunabilecek sosyal medya paylaşımları yapıyor.

Paylaşımların anatomisi, ABD'nin son 30-40 yıllık 'başarısız' stratejileri bitirmek adına ağır bir 'ameliyat'a girmesi gerektiğine; ancak, tasfiyesi gerçekleşecek yapıların da 'doğal olarak, akıl almaz bir direnç gösterdiklerine; Trump'ın da aslında kendi içlerindeki bu 'savaş'ın resmini ortaya koyduğuna işaret ediyor. Bu derece net bir savaşa piyasaların daha 'nötr', daha 'tepkisiz' kalmayı öğrenmesi gerekecek.