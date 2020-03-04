Dünya Sağlık Örgütü'nün 'influenza', yani griple mücadele biriminin verileri, her yıl söz konusu virüsün farklı versiyonlarına 1 milyar insanın yakalandığını, 3 ile 5 milyon arasında insanın hastalığı çok ağır geçirdiğini ve ne yazık ki 650 bin insanın yaşamını yitirdiğini gösteriyor. Sadece, ABD'de geçtiğimiz yıl gribe yakalanan insan sayısı 9,7 milyon ve ne yazık ki 4 bin 800 insan yaşamını yitirmiş. 1918-19 döneminde, İspanyol gribinin 50 milyon civarında insanın yaşamına mal olması nedeniyle; benzer bir grip salgınının, gelişen sağlık hizmetlerine rağmen, yine çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olabileceği yönünde tartışmalar, 'Koronavirüs'ün 'salgın' etkisine bağlı olarak, dünyayı adeta paralize etmiş durumda.

Microsoft'un kurucularından Bill Gates'in bir kaç sene önce, 'İspanyol Gribi'ne benzer bir salgın olması halinde, 6 ayda 33 milyona yakın insanın yaşamını yitirebileceğine dair paylaştığı simülasyon, dünya medyasının 'uzman' olduğu ifade edilen bir takım isimlere dayandırarak paylaştığı 'biyolojik silah' iddiaları, yetmezmiş gibi Çin ve Güney Kore'nin 'Koronavirüs'le mücadelede geç kaldıklarına dair 'itiraf'larıyla birleşince, konu küresel çapta bir 'korku salgını'na dönüştü.

Ülkelerin, vatandaşlarını salgından korumak adına, 'haklı olarak' aldıkları sınır güvenliği tedbirleri, küresel ölçekte ulaştırma endüstrisini ve geniş çapta küresel ticareti zorlamakta.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 'Koronavirüs' salgınının dünyanın GSYH büyümesine olası negatif etkisini dikkate alarak, küresel büyüme öngörüsünü yüzde 2,9'dan yüzde 2,4'e çekti. Alman otomotiv sektörünün talep endeksi ise ocak ayındaki eksi 2,'lik gerileme sonrası, şubat ayında eksi 11,8 puana gerilerken, Alman iş dünyasının güvenini ölçen IFO'nun anketine göre, sektörün ihracat beklentileri eksi 5,2'den eksi 15,4 puana kadar gerilemiş durumda. Citibank'ın, önceki SARS salgını ile karşılaştıran raporu ise, 'Covid- 19'un şu anda bile, 43 milyar dolar ekonomik kayıpla, SARS'ın 40 milyar dolarlık toplam kaybını geçtiğini belirtiyor.

Pek çok küresel finans kurumu, 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında küresel bir milli gelir ve mal-hizmet ticareti kaybı beklentisini gündeme getirmekteler.

Çin'in imalat ve imalat dışı güven endekslerindeki sert gerileme de moralleri bozdu. ABD Başkanı Trump, Avustralya MB'nın gerçekleştirdiği faiz indirimine işaret ederek, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell'ın koronavirüs karşısındaki hareketsizliğinin ABD'yi rekabette dezavantajlı konuma sürüklediğini ifade ederek, yüklü bir faiz indirimi talep etti.

Gelinen noktada, uluslararası medyayı da kullanarak, 'kim'ler Çin'in 'kolu,kanadını kırmak' adına 'Koronavirüs' meselesini bir 'korku salgını'na dönüştürdüyse, krizin geldiği boyut ve ülkelerin aldıkları tedbirler, küresel ulaştırma, turizm, lojistik, otomotiv endüstrileri başta olmak üzere, tüm dünyanın sektörel boyutlarda bedel ödediği bir 'girdap'a dönüştü. 'Korku salgını' Atlantik'e 'bumerang' olarak döndü. Umalım ki, Kuzey Yarıküre'de sıcaklar 25 dereceye çıktığında kriz durulsun.