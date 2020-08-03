Küresel 'mobil uygulama' pazarı, tarihinde ilk kez, 2020 yılında 100 milyar doları aşacak. Türkiye'nin dijital alandaki yerli ve milli girişimcilerinin küresel mobil uygulama pazarı ve küresel dijital oyun pazarındaki başarılarını dikkate aldığımızda, Türkiye'nin bu alandaki iddiasını yükseltmesi kritik önemde. Özellikle, 'Kovid- 19'la insanoğlunun 'akıllı cihaz'lara ve 'mobil uygulama'lara daha bağımlı hale geldiği gerçeğini dikkate aldığımızda, 2019'un ilk yarısında 30.6 milyar dolar mobil uygulama harcaması yapmış bir dünyanın, 2020'nin ilk yarısında 50.1 milyar dolar harcadığı dikkate alındığında, bunun 32.8 milyar dolarının 'Apple'ın 'App Store'dan, 17.3 milyar dolarının 'Google Play'den indirildiğini dikkate aldığımızda, Türkiye milyarlarca dolar yazılım ihracat geliri elde edebileceği bir potansiyelin üzerinde oturuyor.

Bununla birlikte, 'teknoloji savaşı' giderek sertleşmekte. 2010 yılında 305 milyon kullanıcının akıllı cihazlar üzerinden 'işletim sistemi' kullandığı bir dünyada, Android işletim sistemi yüzde 23.3, BlackBerry işletim sistemi yüzde 16, İOS işletim sistemi yüzde 15.6, Windows işletim sistemi yüzde 4.9 paya sahipken, diğer işletim sistemlerinin payı yüzde 40.2 idi. Sadece 9 yılda, 'teknoloji savaşı' işletim sistemlerinin büyük bir kısmını piyasadan sildirdi ve 2019 itibarıyla 1 milyar 371 milyon işletim sistemi kullanıcısının yüzde 86.1'i Android işletim sistemini, sadece yüzde 13.9'u İOS işletim sistemini kullanıyor. Daha 9 yıl önce var olan ve tüm kullanıcıların yüzde 40.2'sine hakim olan işletim sistemlerinin bugün yok olmuş olmaları 'çok çarpıcı.'

'Akıllı cihazlar', 'işletim sistemleri' ve 'mobil uygulamalar' üzerinden yürüyen teknoloji savaşında, son gelişmeler hayli ilginç. Apple, geçtiğimiz cumartesi, Çin'deki cihazlarda yüklü mobil uygulama marketinden 30 binden fazla uygulamayı kaldırdı. Apple, oyun geliştiricilere ay sonu ödemeleri için düzenleyici koşulların karşılanmaması durumunda uygulamanın kaldırılacağına ilişkin hatırlatıcı bir not göndererek uygulamaları kaldırmış durumda. ABD Yönetimi'nin yasaklama konusunda kararlı bir tutum sergilediği Çin dijital uygulaması TikTok'un ABD operasyonuna ise Microsoft'un talip olduğu belirtilmekte.

Dijital platformlar ve mobil uygulamalar dünyasında küresel savaş hız kazanırken, bir diğer savaş da küresel sağlık endüstrisinde gözlemlenmekte. Son gelişme, Siemens Healthineers'nın Varian Medical Sytems'i almak için ileri düzey görüşmeler yürüttüğü ve anlaşma bedelinin 15 milyar doları aşabileceği. Medikal ekipman üreticisinin piyasa değeri 13 milyar dolar civarında seyrediyor. Türkiye'nin 'milli ve yerli' sağlık ekipmanları, tıp yazılımları, dijital platform ve mobil uygulama pazarında iddiasını arttırması, yüksek katma değerli ihracatımızı da uçuracaktır.