Türkiye'nin 'Milli Ekonomi' hamlesi, 1960'lı yıllarla birlikte başlayan 'planlı dönem'de, 'ithal ikamesi' politikaları önceliklendirerek, Türkiye'nin demir-çelik, petro-kimya, alüminyum, otomotiv, motor, çimento gibi sektör ve alanlarda büyük yatırımlara ağırlık vermesiydi. Ne gariptir ki, NATO başta olmak üzere, Atlantik İttifakı ve onun lideri ABD'nin kurduğu tüm kurumlarda yer alan Türkiye'nin 'ağır sanayi' hamlesine batılı ülkeler neredeyse hiç destek vermezken; bu kritik önemdeki yatırımların neredeyse tümü Sovyetler Birliği'nin teknik desteğiyle gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın bu süreçte önemli önderlikleri ve emekleri oldu. Celal Bayar ve Adnan Menderes özel sektörün gelişim göstermesi ve Türkiye Ekonomisi'nde ağırlığını arttırmasına yönelik büyük atılımlara imza atmış olsalar da, Türkiye'nin 'tarihi' sanayileşme hamlesi 1. Etap'ta Atatürk döneminde, 2. Etap'ta da 1960-1980 dönemindeki siyasetçilerin imza attıkları bir süreçtir. 1990'lı yıllar ise, Türkiye Ekonomisi açısından, 1994 ve 2001 krizlerinin, sürekli dağılan koalisyon hükümetlerinin gölgesinde kaybedilmiş bir 10, hatta 12 yıldır.

2002 yılının kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidar olduğunda, 15 Temmuz 2016'da yaşadığımız FETÖ hain darbe girişimine kadar, Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti iktidarlarının en büyük mücadelesi, 'yeni nesil' bir Türkiye Ekonomisi'nin inşasını aynı zamanda her türlü 'vesayet odağı'nın gücünü bertaraf etmek adına 'cephe savaşı'nı birlikte yürütmeleriydi. Türkiye, 16 Temmuz sabahına 'vesayet zincirleri'nden kurtulmuş ve 'şahlanmış' bir ülke olarak, Milli Egemenlik ve Milli İradesi'ni 'perçinlemiş' bir ülke olarak uyandı. Açılan 'yeni sayfa', Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekibi için 'yeni nesil bir Milli Ekonomi'nin inşasına büyük bir hız verecekleri sürecin kilometre taşını temsil etmekte.

Türkiye için 'yeni nesil Milli Ekonomi', 'yerli-milli' dijitalleşme platformlarına, yüksek teknolojiye, akıllı sistemlere, yapay zekaya dayalı bir sanayi, enerji ve tarım üretimi hamlesi anlamına geliyor. Türkiye'nin savunma, havacılık, uzay, bilişim teknolojileri, yeni nesil akıllı fabrikalar, yeni nesil hava, deniz, kara ve demiryolu insansız araçları alanlarında araştırma, geliştirme ve üretimi kendi 'milli imkan ve kabiliyetler'i ile gerçekleştiren bir ekonomi olmasını önceliklendiriyor. Türkiye'nin yeni nesil İHA ve SİHA'larla, yeni nesil mühimmat, yeni nesil savaş uçağı projeleri ile, yeni nesil hava, kara, deniz savunma sistemleri ile, Avrasya'nın 'oyun kurucu' ülkesi olarak, coğrafyasına 'tam hakimiyet' kurması anlamına geliyor.

'Mavi Vatan' stratejisiyle, Doğu Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'deki tüm deniz ticaret koridorları ve 'hidrokarbon imkanları'na sahip çıkması ve 'önlenemez' bir 'caydırıcılık gücü' anlamına geliyor. Yeni nesil Milli Ekonomi'nin mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, stratejisti Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın bu büyük mücadelelerinde yanındayız. Çünkü, Türkiye'ye güveniyorum.