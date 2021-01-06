2020'de küresel virüs salgınının (pandemi) dünya ekonomisi ve küresel ticaret üzerinde sebep olduğu tahribatı, maliyeti geriye dönüp tekrar hatırlayacağımız günlerde, Türkiye Ekonomisi için övüneceğimiz 3 temel başlığımız olacak. Birincisi, Türkiye'nin ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımızın küresel pandemiye rağmen, küresel ticaret hacmindeki ciddi daralmaya rağmen, pek çok rekora imza atmış olmaları. İkincisi, ABD'nin kamu bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 20'ye ulaşmasının, pek çok G20 ülkesinin bütçe açığının yüzde 6 ile 15 aralığında gezindiği bir ortamda, Türkiye'nin bütçe açığının yüzde 4 civarında bir seviyeyi geçmemesi adına verilen yakalanan mali disiplin başarısı.

Üçüncüsü ise, 2020 yılını dünyanın önde gelen 40 ülkesi arasında, küresel pandemiye rağmen pozitif büyümeyle tamamlayan 3 veya 4 ülke arasında olma başarısı. Türkiye'nin iktisatçıları olarak bu 3 temel başarıdan hiç söz etmemek Türkiye Ekonomisi'ne yapabileceğimiz en büyük haksızlık olur. Bu 3 temel başarıyı sağlayan ekonomi politikası seti için verilen mücadeleyi, TCMB'ye bir kuruş dahi karşılıksız para bastırılmadan bu başarıların nasıl elde edildiğini hiç mi konuşmayacağız? Küresel pandeminin ortasında büyük bir üretim, yatırım ve ihracat mücadelesi ortaya koyan reel sektörü hiç konuşmayıp; salt 'enflasyon sarmalı'nı mı konuşacağız?

Açıklanan veriler, 2020 yılının son ayında ihracatımızın, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16 artışla 17,84 milyar dolara ulaştığını; bu sayede Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat hacmi rekorunun kırıldığına işaret ediyor. Rekor bununla da sınırlı değil. Ekim ve aralık aylarındaki rekorlar ve kasım ayındaki performans sayesinde, 2020'nin son çeyreğinde, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek çeyrek dönem ihracat hacmi de 51,2 milyar dolar ile yakalandı. Bunun anlamı, artık Türkiye'nin yıllık ihracat hacminin 200 milyar dolar çıtasını yakalamaya çok yaklaştığına işaret ediyor. Çünkü, küresel pandemi Türkiye'nin 'güvenilir liman tedarikçi ülke' olma başarısını 'silinmeksizin' tescil etti.

Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarı Avrupa'ya olan ihracat hacmimizi geliştirirken, Endonezya, Malezya, Filipinler gibi ASEAN ülkeleriyle aramızdaki ticari işbirliğini, yatırım işbirliğini arttıracak adımları hızlandırmamız; yükselen kıta Afrika'daki siyasi ve kültürel diplomasi başarımızı ticari diplomasi başarısıyla da taçlandırmamız ve Latin Amerika ile aramızdaki ticaret hacmini katlamamız gerekiyor. Küresel pandemi, Türk ihraç ürünleri için daha agresif bir pazarlama ve tedarik hamlesi adına 'Türkiye Lojistik Merkezleri'ne yönelik projeleri hızlandırmamızı gerektirmekte. Ticaret Bakanlığımızın liderliğinde, TİM ve ihracatçı birliklerimizin bu yöndeki kapsamlı çalışmaları 2021 ihracat hacmi hedefi olan 184 milyar doları rahatlıkla geçerek, 190 milyar doları yakalamamızı, 2022'de ise 200 milyar dolar çıtasına dokunmamızı sağlayacaktır Cumhuriyetimizin 100. yılında artık yeni hedef 300 milyar dolar olacak.