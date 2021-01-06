Video Haber Kerem Alkin '200 milyar dolar ihracat uzak değil'

Kerem Alkin '200 milyar dolar ihracat uzak değil'

Kerem Alkin '200 milyar dolar ihracat uzak değil'
06.01.2021 | 11:00

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Kerem Alkin'in 06.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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