BM'de 128 ülkeden yediği Kudüs tokadından ötürü hırçınlaşması beklenen ABD dün vites düşürdü.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada vize krizinin çözüldüğü ve randevu kısıtlamasının kaldırıldığı açıklandı.

Akşam saatlerinde de bu çıkış üzerine gözlerin çevrildiği Washington Büyükelçiliğimizden ses geldi.

Mütekabiliyet ilkesi gereği biz de ABD vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları kaldırdık.

Peki, ne oldu da iki buçuk ay gibi kısa bir sürede ABD geri adım attı, kriz Türkiye'nin lehine çözüldü?

Bunun tek bir yanıtı var, cesur diplomasi!

Eğer ABD vize restini çektiğinde eskiden olduğu gibi başımızı önümüze eğip hatayı kendimizde arasaydık...

İçerideki "eziklerin" istediği gibi yine "ben ağlarım ikimizin yerine" ezgisine sarılsaydık...

Kıvransaydık...

Özeleştiri manyağı olsaydık...

Özürler, izahatlar döşenseydik...

Açık söylüyorum, elimizde kocaman bir kazık olurdu şimdi.

Ama bu kez "Reste rest" dedik.

ABD vize kartını masaya sürünce ustaca refleks gösterip eli artırdık. Biz de ABD vatandaşlarına vize sınırlaması getirdik.

En güzel Müslüm babanın söylediği o meşhur şarkıyı değiştirip "Şimdi sen ağla ikimizin yerine" dedik.

Böylece kriz yalnızca Ankara'nın sorunu olmaktan çıktı. ABD'nin de çözümü için çalışması gereken ortak bir probleme dönüştü.

Taraflar sürecin yükünü eşit şekilde paylaştıkları için de bu rasyonel çözüm ortaya çıktı.

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"TAAM TAAM..."

Ama masada hep beş benzemezle rest çekip korkak rakiplerini kaçırmayı başaran ABD'nin de bir onuru var sonuçta.

Dün de vize restleşmesi masasından umduğunu bulamadan kalkarken bile kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlardı...

Vize sınırlamasını kaldıran açıklamalarına şu ifadeyi sıkıştırıvermişlerdi:

"Türk makamlarının verdiği güvencelere istinaden..." Ne var ki Türkiye kazanınca kendini kaybetmiş sayanların sarılacağı bu stepne de çok geçmeden patladı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği anında yanıt verdi:

"ABD'nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD'nin Türkiye'den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz." Bence daha fazla uzatmayalım... Leyla ile Mecnun dizisinin İsmail abisi gibi, bir gözümüzü kısıp "taam taam inandım" deyip işimize bakalım.

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DOLAR SERT DÜŞTÜ

ABD ile aramızdaki vize krizinin sonlanması doların ateşini düşürdü. 2017 başında 3.94'ü gören dolar, böylece sene sonunda 3.77'ye kadar inmiş oldu.