Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz epeyce gergin.

Birliğin özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında takındığı, evrensel demokrasi normlarıyla bağdaşmayan tavır bu çıkmaz yolu açtı...

Darbe girişimini açık bir dille kınamadılar... Yetmedi Türk devletinin bu saldırı girişimi sonrası "medeni AB hukukuna" uygun olarak meşru müdafaa hakkını kullanmasına bile tahammül edemediler.

Darbecilere, teröristlere kucak açtılar.

Kısacası üye adayı bir ülkenin yanında durmaları gereken o tek günde su koyuverdiler, yan çizdiler, niyetlerini açık ettiler.

Her onurlu ve egemen devlet gibi Türkiye de bu çifte standardı içine atmadı. Mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı verdi.

İş, krize taraf olan hükümetlerin mevzuu iç siyasette ve seçimlerde kullanmasıyla da daha kötü bir noktaya vardı.

Bir Türk Bakan'ın heyetinin, Avrupa'nın göbeğinde köpekli polislerce durdurulmasını hatırlayın...

Daha fazla örneğe gerek var mı?

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