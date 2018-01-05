Reza Zarrab'ın "yalan söylemek zorundayım" dediği... FETÖ'cü polislerin 50 bin dolar karşılığı aleyhte şahitlik yaptığı davada jüri kararını açıkladı...

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla "kara para aklamaktan" suçsuz bulundu.

Ancak Atilla "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek," "ABD bankalarını dolandırmak," "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek" ve "ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmekten" suçlu bulundu.

New York Güney Bölge Savcısı Joon H. Kim, kararın ardından şu açıklamayı yaptı:

"Yabancı bankaların iki seçeneği vardır. Ya ABD yasalarını delerek İran'ın veya başka yaptırım uygulanan ülkelerin petrol paralarını almasına yardımcı olursunuz ya da ABD doları ile işlem yapan uluslararası bankacılık sisteminin bir parçası olursunuz. İkisini birden yapamazsınız."

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