Lider balkabağından çıkmaz...

Başkalarının gölgesinde, idareten, atamayla, delege desteğiyle lider olunmaz; en fazla oldu sanılır.

Çünkü kimin lider olacağını siyasi mücadele sürecinin kendisi tayin eder...

Her mücadele doğal önderlerini yaratır.

Yani organik önder, alınan risklerin, kazanılan başarıların ve hatta yapılan hataların üründür; bir sentezdir.

Lincoln bir liderdir örneğin, Churchill de, De Gaulle de...

Atatürk'ü tarihe bir lider olarak kaydeden de mücadelesinin ta kendisidir.

Önderliğini bu süreç içinde İstanbul hükümetinin verdiği payeleri reddederek, elindekini de kaybetme riskini alarak kendisi kazanmıştır.

Tıpkı siyasetin en alt basamaklarından yola çıkıp, hapis cezalarını, siyasi yasakları, muhtıraları, darbeleri aşarak 12 seçimle 15 yıl iktidarda kalmayı başaran Tayyip Erdoğan gibi.

Özetle siyasi liderin vardığı nokta ne lütuftur ne kader.

O yer hak edilmiş, diyalektiğe uygun bir sonuçtur.

Bu yüzden kaya gibi sağlam bir zemini vardır.

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Ancak başarmak her şey değildir.Çünkü ölseler de hâlâ adları unutulmayan siyasilerin gösterdiği üzere bu sonsuz bir yolculuktur.l, bu yola cesaretedebilmiş siyasi karakterlerdir.Paulo Coelho'nun "" dediği yolculuğu göze almış,Bu yüzden halk, tarih, bizim de burada adlarını sayma ihtiyacı hissetmediğimiz isimler gibi,...Sadece isimlerinin başına resmi sıfatlarını ekleyip geçer.Bir dekalanTarih, "kifayetsiz muhteris" tanımının sonuna kadar hakkını veren bu "" doludur.Ortak özellikleriolmasıdır.Zekâları ezkaza oturdukları koltukları hak etmediklerini anlamaya yetmez.Mütevazı olmaları gerektiğini akıl edemezler.Geldikleri yerde "" diyedüşünmedikleri gibi minderdışına çıkınca da aynı soruyusormayı akıl edemezler.Bunalıma girerler... Sitem ederler... Sinsilik yaparlar...Zor günde kıvırırlar...Ama dedik ya,için asla ortaya çıkıp net birşey söyleyemezler, bayrakaçamazlar, risk alamazlar...Anca, imalarla günü kurtarıp akıllarınca karşı cephelerden "taraftar" biriktirirler.Çünküçokiyi bilirler.