FETÖ'cülere göre 15 Temmuz darbe girişimine kalkışan, destek veren kim varsa ya "kandırılmış" ya "ne yaptığını bilmiyor" ya da "emir kulu."

Hatta daha ileri gidip çoluk çocuk 250 kişiyi katleden yüzlercesini de sakat bırakan bu katillere "ana kuzusu" bile diyorlar.

Ülkenin "solcuyum" diyen ana muhalefet liderinin de o günden beri tek derdi bu FETÖ'cü, darbeci ajitasyona hizmet.

Geçen gün de bir televizyon kanalında o kanlı gecede sivilleri katleden pislikleri "günahsız" diye tarif edip şunları söyledi:

"Hepimiz biliyoruz ki komutanın emri tartışılmaz ve koşulsuz yerine getirilir." Yok öyle bir şey, yine yanlış biliyorsunuz Kemal Bey!

Bakın Anayasamızın "kanunsuz emri" tanımlayan 137. maddesi ne diyor:

"Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz."

Eline silah verilecek kadar akla, mantığa sahip olsalar da hadi diyelim ki Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi o askerler dünyadan bihaberler...

Madem bir emirle, elinde Türk bayrağı olan, anneleri, dedeleri, çocukları vuracak kadar "askerler"...

Peki, sizce kanundan, nizamdan bihaber bu beyinsiz robotlar aynı kanunsuz emir anneleri, kardeşleri için verilseydi yine uyup dan dun sıkacaklar mıydı dersiniz?

Soru basit değil mi?

Yemeyin bizi! Herkes ne yaptığını çok iyi biliyor...

Ölen de öldüren de katile, darbeciye sahip çıkan da...

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GÖRÜYOR MUSUNUZ?



Vakit buldukça 15 Temmuz iddianamelerine giren video kayıtlarını izliyorum.

Birinde vatandaşlar köprü üzerinde iki askeri durduruyorlar.

Amcalar, teyzeler bu kişileri "dön yavrum, gitme onların yanına, yanarsa yansın askerliğin" diye ikna etmeye çalışıyorlar.

Ama askerler dinlemeyip halka ateş açan FETÖ'cülerin safına geçiyorlar.

Ardından da videoda silah sesleri işitiliyor.

İnsanlar kanlar içinde yerlerde...

Bu sırada bir vatandaşın yakınması işitiliyor:

"Görüyor musunuz? Yanaklarını okşayıp nasihat ettiğiniz, saldığınız o iki asker şimdi bize kurşun sıkıyor!"

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NATO PARTİLERİNİN EN İYİ'Sİ



Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S400 için teslim tarihi belli oldu. Mart 2020.

Ülkenin güvenliğini dert edenler, PKK'ya TIR TIR silah veren ABD'nin, darbeleri destekleyen NATO'nun hegemonyasının kırılmasından memnun.

Hatta "niye bu kadar geç" diyorlar.

Kimileri ise Washington'dan bile daha çok kaygılı.

Onlardan biri, tüzüğünde NATO'ya bağlılığını bildirmesiyle dikkat çeken İyi Parti Lideri Meral Akşener. Dün de şöyle yakınıyordu:

"Şimdi Rusya'dan S-400'ler alıyorsunuz, yahu sizin uçaklarınızı onlar tanımıyor. O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş? Senin F-16'ların onları tanımıyor, onlar F-16'ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler."

Bunu duyunca daha çok kaygılanacaksınız ama, S400'lere milli IFF'nin (dost düşman tanıma sistemi) dahil edileceği defalarca açıklandı Meral Hanım.

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FETÖ'CÜDE FANTEZİ TÜKENMEZ



FETÖ'cü Emre Uslu:

"Bir kenara not alın; RTE S400 falan alamaz sıkar biraz. Eğer S400'leri alsın ben de üzerine oturup fantezi yapmazsam en adi şerefsizim." 22 Ağustos 2017