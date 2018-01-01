2009'da benzer girişimlere sahne olan komşumuz İran yeni yıla sokak gösterileriyle giriyor.

12 şehirde birden gösteriler olduğu söyleniyor. Meşhed'in, kuzeydeki Tebriz, Raşt, batıda İsfahan, Hamadan ve Irak sınırındaki Kirmanşah protestoların belli başlı adresleri...

Gösterilerin gerekçesi ise ekonomik talepler, yolsuzluk iddiaları vs.

Sokağa çıkmak için makul nedenler değil mi?

Evet, insanlar yaşam koşullarına, yolunda gitmediğini düşündükleri şeylere tepkilerini göstermek için şiddete başvurmamak koşuluyla kendiliğinden sokağa çıkabilirler.

Hele hele İran gibi baskıcı bir rejimin olduğu yerde bu en meşru haklarıdır da.

Ama son birkaç yılda artık bütün dünya anladı ki, kitlelerin günlerce mobilize olabilmeleri için "iç zemin" tali bir konu...

"İçerideki" sistematik hareketlerin asıl lokomotifi, küresel konjonktür, devletlerarası rekabet...

Başlarda "diktatörlükler devriliyor" diye sevindiğimiz, "iletişim devrimi" diye adeta kutsadığımız kışa dönen "Arap Baharı"nı düşünün...

Sonuçta hep ABD'nin istediğinin olduğu bu karmaşaların hangisinde başlı başına iç dinamiklerin etkili olduğunu iddia edebiliriz?

***

***