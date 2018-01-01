2009'da benzer girişimlere sahne olan komşumuz İran yeni yıla sokak gösterileriyle giriyor.***
12 şehirde birden gösteriler olduğu söyleniyor. Meşhed'in, kuzeydeki Tebriz, Raşt, batıda İsfahan, Hamadan ve Irak sınırındaki Kirmanşah protestoların belli başlı adresleri...
Gösterilerin gerekçesi ise ekonomik talepler, yolsuzluk iddiaları vs.
Sokağa çıkmak için makul nedenler değil mi?
Evet, insanlar yaşam koşullarına, yolunda gitmediğini düşündükleri şeylere tepkilerini göstermek için şiddete başvurmamak koşuluyla kendiliğinden sokağa çıkabilirler.
Hele hele İran gibi baskıcı bir rejimin olduğu yerde bu en meşru haklarıdır da.
Ama son birkaç yılda artık bütün dünya anladı ki, kitlelerin günlerce mobilize olabilmeleri için "iç zemin" tali bir konu...
"İçerideki" sistematik hareketlerin asıl lokomotifi, küresel konjonktür, devletlerarası rekabet...
Başlarda "diktatörlükler devriliyor" diye sevindiğimiz, "iletişim devrimi" diye adeta kutsadığımız kışa dönen "Arap Baharı"nı düşünün...
Sonuçta hep ABD'nin istediğinin olduğu bu karmaşaların hangisinde başlı başına iç dinamiklerin etkili olduğunu iddia edebiliriz?
İran'da insanlar sokağa çıkar çıkmaz ABD
'den yapılan "İranlılar 'rejimin yolsuzluklarından, ülkenin servetinin terörizme mali kaynak sağlama amaçlı kullanılmasından bıktılar
" açıklamasına bakın örneğin...
Çok mu düşünür sizce ABD, İran'ın ve İranlıların refahını?
Ya da kendiliğinden geliştiğine inanmamız beklenen eylemin daha ilk gününde üzerinde özenle çalışılmış "başörtüsü sallayan kız
" logosunun tedavüle sokulmasına...
Bu hız arkadaş?
Bir yerlerden tanıdık gelmiyor mu size bu kampanya klişeleri?
Yakında kitap okuyanlar, duranlar, piyanolu romantikler de teker teker arzı endam eder sahneye...
Üstelik de Trump'ın, İran'la Suudileri kapıştırmaya çalışıp savaş ekonomisiyle koltuğunu koruma
, içeride
ittifaklar sağlama hedefini açık
ettiği bir ortamda.
***
Evet, komşuda da daha önce pek çok yerde kaynatılan kazanın altı harlanıyor.
Cumartesi günü de büyük kalabalıklar meydanlara inerek Tahran yönetimine destek gösterileri yaptı.
Aman dikkat
!
Zira tam olarak istedikleri bu; karşıt görüşlü vatandaşların aynı anda sokağa çıkartılması,
karşı
karşıya getirilmesi, çatıştırılması...
Çünkü iç savaş, darbe ve uluslararası müdahale ancak o zaman meşru gösterilip devreye sokulabiliyor
.
Suriye
'de, Mısır
'da, Libya
'da başarıldığı; Türkiye'de ise Erdoğan'ın
2013 yazında "yüzde elliyi evde zor tutuyorum
" diyerek planı fark edip bozduğu gibi...
2018'in, ABD'nin müesses nizamına başkaldıran dünyanın tüm mazlum halklarına sorunlarını içeride çözebilme feraseti getirmesi dileğiyle...
Nice yıllara.