İran'daki protestolar yayılarak devam ediyor. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 30'a yaklaşmış durumda.

İlk günden beri gelişmeleri, "Arap Baharı"nın ve özellikle Suriye deneyiminin ışığında, özeleştiri de yaparak okumaya çalışıyorum.

Özetle şöyle bir genel kanaate sahibim:

İran sokak protestolarını fazlasıyla hak eden baskıcı bir rejimle yönetiliyor.

Ülke dünyanın en büyük petrol üreticileri arasında ancak halk yoksul.

Yönetim şeffaf değil.

Rejim vatandaşların gündelik yaşam pratiklerini bile belirliyor.

Ancak bu gerekçelerin hiçbirisi, dünyanın en suçlu devleti ABD'nin ve bir başka şeriat rejimi olan İsrail'in İran'daki sürece müdahil olmasını izah etmiyor. Bu devletlerin sokaktakilerle "uyumu"nu açıklamıyor.

Dolayısıyla İran'a yönelik düşmanca tutumu, temennilerle açık edilen planları Türkiye ve Rusya'ya yönelik müdahalelerden çok da ayrı görmüyorum.

Çünkü sözünü ettiğimiz bu üç ülke de son dönemde yan yana gelip bölge politikalarında söz sahibi oldular ve ABD'nin hareket alanını daralttılar.

Hedef haline geldiler.

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