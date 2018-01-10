MHP Lideri Devlet Bahçeli hafta başında Cumhurbaşkanı adaylarının Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı.

Kameraların gözünün içine bakarak...

Bu tercihin siyasi sonuçlarını hep birlikte izleyip göreceğiz.

Ancak sonuçtan bağımsız olarak Bahçeli'nin çıkışının cesaret ve şeffaflık açısından takdire şayan olduğunu söyleyebiliriz. Zira seçmenini aldatmadan, önümüzdeki sürece dair net bir perspektif çizdi.

Ne var ki garip zamanlardan geçiyoruz... AK Partili seçmen muhalefetten ziyade kendi partilerinden kimi isimlerin Cumhurbaşkanı adayını merak eder halde...

Örneğin Abdullah Gül'ün, Ahmet Davutoğlu'nun ya da kulislerde doğru söyleyip basında şaşan diğerlerinin...

Gerçi "merak ediliyor" diyorum ama biraz lafın gelişi.

Zira herkes, 16 Nisan'da da partilerini desteklemeyen bu AKP'lilerin tavrını üç aşağı beş yukarı tahmin ediyor. Ancak yine de duymak istiyor...

Bahçeli'nin ifadesiyle "sekiz çizmeden", net bir şekilde.

Hakları değil mi?

Sanırım Bahçeli'nin desteğine dudak büken AKP'lilerin derdi de net bir şey söyleyecek kadar cesaretlerinin olmaması.

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HAYIRDIR, NİYE BOZULDUNUZ?



Bir partili düşünün. Biz seçmenlerden farklı olarak siyaseti "dava" olarak gördüğünü söyleyen... Sürekli bunun edebiyatını yapan... Ev sahibi pozlarını hiç bırakmayan...

Bu kişinin partisine muhalefetten gelen bir destek karşısında nasıl davranması beklenir?

Elbette sevinmesi ve "Allah daha çok versin" demesi değil mi?

Peki, o halde Bahçeli'nin 2019 desteği karşısında telaşlanan, sitem eden AKP'li yazarların derdi ne?

Daha Bahçeli konuşurken başlamışlardı şiirler, özlü sözler, dini göndermelerle bu desteğe alttan alttan çakmaya.

Üstelik de rakibin elinin güçlenmesinden çekinen diğer muhalefet partilerinden daha hevesli bir biçimde...

Desteğini sunan MHP'nin partilerini yutmasından falan korkuyorlar diyeceğim ama ortada böyle bir ihtimal bile yok.

Milliyetçiliği kimseye bırakamadıkları için de AK Parti'nin MHP çizgisine göz kırpmasına bozulmaları düşünülemez.

O halde dertleri ne ki, yine partilerini ve Erdoğan'ı kendilerinden daha açık ve amasız şekilde destekleyenlere kızıyor bu "dava adamları?"

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ABD TRUMP'A KARŞI ADAYINI BULDU!

Bekletmeden kim olduğunu hemen söyleyeyim:

Ünlü televizyoncu Oprah Winfrey!

O da Başkan Trump gibi televizyoncu ve onun kadar zengin.

Altın küre ödüllerindeki tiradını izlemişsinizdir... Üstelik "siyaseten doğruculuk" bayrağını hiç yere bırakmadığı için imajı, medya desteği de yerinde.

Dün ABD televizyonlarında gün boyu tek konu buydu. Oprah, Donald'ın panzehri mi?

Olmaz olmaz. Zira biliyorsunuz, Amerikalılar en çok "artizleri" sever.