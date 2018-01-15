CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Canan Kaftancıoğlu isimli biri seçildi. Kimdir diye biraz bakayım dedim... Bildiğiniz trol.

Sosyal medyada sağa sola hakaretler savuran, siyasiler hakkında ağza alınmayacak küfürleri paylaşan birisi.

Biz gazeteciler de nasibimizi almışız elbette kendisinden.

Kimileri "radikal bir sosyalisttir" diye teselli buluyor. Ama zamanında popülist bir yaklaşımla bozduğu "ezberleri" şimdiden tamir etmeye başlamış. Yani takiyenin de bini bir para...

Dahası 15 Temmuz darbe girişimini halkın sokakta bastırmasından kaygılanan, attığı twitlerle cuntaya destek veren birinin sosyalistliği de ciddi şekilde sorgulanır değil mi?

Evet, seçilmiş birisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla "kendi tercihleridir, hayırlı olsun" demek durumdayız.

Ne var ki, 2019'da iki hayati seçim bizleri bekliyor. Yarışın niteliği geleceğimizin inşasında hayati rol oynuyor.

CHP'nin İstanbul gibi güçlü bir teşkilatını bu kadar marjinalize etmesinin de bu süreçte kuşkusuz önemli etkileri olacak.

Bu yönetici profilinin de ne CHP'ye ne de güçlü bir muhalefeti iktidarı sınırlandırması için bekleyen biz seçmenlere yapısal çözümler sunması hayal gibi.

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ÇOK UCUZ ATLATTIK, ÇOK...



Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak cumartesi gecesi Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Yüreğimizi ağzımıza getirdi.

Çok şükür kazada can kaybı yok. Ancak gün ağarınca kazaya dair çekilen fotoğraflar, nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğümüzün kanıtı.

Deniz kenarındaki pistten çıkan uçak, suya düşmesine ramak kala durmuş!

Kazanın nedenine dair ayrıntılar henüz netleşmedi.

Ama sanırım genel bir temennide bulunmamızda sakınca yok. Uçak içindeki her türlü "hizmeti" atlamadan peşin olarak tahsil etmesiyle meşhur olan Pegasus'un aynı hassasiyeti uçuş güvenliği için de göstermesi diliyoruz.

Zira bir havayolu şirketinin yegâne amacı azami kâr değil maksimum güvenlik olmalı ve bunu yolcularına hissettirmeli.

O uçaktaki yolcuların yaşadığı korkuyu, paniği ve bizlerin kaygısını telafi edecek bir karşılık yok örneğin.

Bu arada, Pegasus'un kaza haberinin Hürriyet ve bazı gazetelerin ilk sayfasında yer bulamamasının da "duygusal sebepleri" olmalı değil mi? Çünkü en acemi gazetecinin bile istese de "atlayamayacağı" bir haber!

Hepimize büyük geçmiş olsun.

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YANLIŞLIKLA BAŞLARSA ŞAŞIRMAYIN



Hafta sonu Hawaii'de yanlışlıkla nükleer saldırı alarmı verildi. Ya o sırada Başkan Trump "Kim Jong-Un'unkinden büyük" dediği nükleer düğmesinin başında olsaydı.