Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine "garip" saldırılar gerçekleştirildi.

"Birileri" menzilleri 50 kilometre olduğu belirtilen 13 insansız hava aracıyla Rusya'nın üslerine saldırmıştı... İHA'lar el yapımıydı. Ancak özellikle el yapımı olarak gösterilerek kamufle edilmeye çalışılmışlardı.

Sorumlulara dair uluslararası spekülasyonlar, dedikodular bir anda dolaşıma sokuldu...

Ancak bu kez oyun çabuk bozuldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da Rus basın kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda bu saldırıların Türkiye dahil ortaklarıyla arasını bozmaya yönelik olduğunu söyledi:

"Düzenlenen saldırıları kimlerin provoke ettiğini ve arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu olmadığına eminim!"

Putin bu sözleri geçtiğimiz akşam telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediğini de ekledi.

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Dün Suriye'deki bu gelişme üzerine konuşulurken akşam saatlerinde gelen bir başka haber aklımızıgünlere götürdü...Ankara'da öldürülmesine yönelik soruşturmadaeski Bilgi Teknoloji ve İletişimKurumu. Söz konusu kurumun bir dönem, suikastın arkasından çıkan FETÖ ile ilişkisine dair söz söylemek sanırım gereksiz.Hatırlayın o süreci..."...Cumhurbaşkanı" açıklaması yaparken...Meclis'te yaptığı konuşmada" diyordu...İşte böylesine büyük bir gerginliğe...Bereketbu iki olayın arkasında daanladı.İlişkilerimiz normalleşti. Hatta Türkiye ve Rusya eskisinden daha iyi müttefik oldu.İşte o günlerinbugünatlatıyoruz.bölgedeki ülkeleri vehalkları manipüle edip birbirine düşürmeleridaha zorlaşacak.