Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine "garip" saldırılar gerçekleştirildi.***
"Birileri" menzilleri 50 kilometre olduğu belirtilen 13 insansız hava aracıyla Rusya'nın üslerine saldırmıştı... İHA'lar el yapımıydı. Ancak özellikle el yapımı olarak gösterilerek kamufle edilmeye çalışılmışlardı.
Sorumlulara dair uluslararası spekülasyonlar, dedikodular bir anda dolaşıma sokuldu...
Ancak bu kez oyun çabuk bozuldu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da Rus basın kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda bu saldırıların Türkiye dahil ortaklarıyla arasını bozmaya yönelik olduğunu söyledi:
"Düzenlenen saldırıları kimlerin provoke ettiğini ve arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu olmadığına eminim!"
Putin bu sözleri geçtiğimiz akşam telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediğini de ekledi.
Dün Suriye'deki bu gelişme üzerine konuşulurken akşam saatlerinde gelen bir başka haber aklımızı o karanlık
günlere götürdü...
Rus Büyükelçi Karlov'un
Ankara'da öldürülmesine yönelik soruşturmada
eski Bilgi Teknoloji ve İletişim
Kurumu (BTK) çalışanı bir kişi tutuklandı
. Söz konusu kurumun bir dönem, suikastın arkasından çıkan FETÖ ile ilişkisine dair söz söylemek sanırım gereksiz.
Hatırlayın o süreci...
Rusya'nın uçağı Türk ordusuna
"düşürtülmüş
"...
Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Rus uçağı olduğunu bilseydik farklı davranırdık
" açıklaması yaparken...
Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu
Meclis'te yaptığı konuşmada
"Uçağın düşürülmesi emri için silahlı kuvvetlerimize talimatlar bizzat tarafımca verilmiştir
" diyordu...
İşte böylesine büyük bir gerginliğe tuz biber olmuştu Karlov suikastı
...
***
Bereket Putin
bu iki olayın arkasında da FETÖ yani CIA olduğunu
anladı.
İlişkilerimiz normalleşti. Hatta Türkiye ve Rusya eskisinden daha iyi müttefik oldu. Şerrin hayrı çıkmakta gecikmedi
.
İşte o günlerin deneyimiyle
bugün Suriye'deki drone provokasyonunu
atlatıyoruz.
ABD'ye biat etmiş yöneticiler tasfiye oldukça
bölgedeki ülkeleri ve
halkları manipüle edip birbirine düşürmeleri
daha zorlaşacak.