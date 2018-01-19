Türkiye'nin Afrin kararlılığı karşısında ABD'den ardı ardına geri adım açıklamaları geldi.

Son olarak Pentagon Afrin'deki PYD/PKK unsurlarını desteklemediklerini ve onları DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak görmediklerini açıkladı.

Afrin'in hava sahasını kontrol altında tutan Rusya'yla ise müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK'nın ardından Genelkurmay ve MİT başkanları dün Rusya'daydı...

Temaslar devam ederken Suriye devlet televizyonu, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad'ın "Türkiye'den Afrin'e yönelik herhangi bir askeri operasyon bir saldırı eylemi olarak değerlendirilecek" açıklamalarını yayınladı. Mikdad "Eğer Türk savaş uçakları bir saldırıya girişirse Suriye hava savunması herhangi bir Türk uçağı hedefini yok etmeye hazır" diyordu.

Tamam, envai çeşit terör örgütünün bağımsızlık ilan ettiği, pek çok devletin cirit attığı o topraklar kâğıt üzerinde hâlâ Suriye sayılıyor.

Ancak Şam'a egemenlik haklarını hatırlatma hakkı doğuran bu durum, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini unutması için gerekçe değil.

Zira sınır komşusuna "toprağıma girme" diyenin önce toprağına sahip olması gerekir.

Ama hepimiz biliyoruz ki erken kalkan terör örgütünün topraklarından pay kaptığı Şam, Rusya'nın kontrolünde.

Bu durumda da Afrin'i hem Şam'ın egemenliğine hem de Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturan unsurlardan temizlemenin kimin önceliği olduğu ortada.

Dün en sevmediği şeyin "yalan" olduğu bizzat Kremlin Sözcüsü Peskov tarafından resmen açıklanan Başkan Putin'in "Türkiye ile dostuz" derken ne kadar doğru söylediğini ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.

Fakat ben şimdiden, müttefikimiz Rusya'nın, ABD'nin bile reddetmeye çalıştığı PYP-PKK ile işbirliğine adının karışmasını istemeyeceğini düşünenlerdenim.

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TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK SURİYE!



Anadolu Ajansı, Göç İdaresi verilerine dayanarak Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin demografik haritasını çıkartmış.

Ellerine sağlık.

Buna göre 3.5 milyon Suriyeli göçmenin yaklaşık 1.5 milyonu henüz bebek ve çocuk.

En fazla Suriyelinin yaşadığı ilk dört il ise sırayla İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep...

İç savaş sonrası 5-6 milyon kişinin kaldığı tahmin edilen Suriye'nin geleceğinde "kimin ne kadar söz sahibi olacağı" tartışmalarına ışık tutan veriler değil mi?

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ASSANGE'IN HAKKI DA ASSANGE'A



WikiLeaks'ın kurucusu Julian Assange, dün bir twitle, Trump'ın "yalan haber ödülleri" listesine okkalı bir ek yaptı.

"Yakın dönemin en vahim yalan haberi Trump'ın yalan haber ödülleri listesinde yok.

NBC, Türkiye'de yüzlerce kişinin öldürüldüğü askeri darbe girişimine önemli bir destek sağladı.

NBC 'üst düzey ABD askeri kaynağına' dayandırarak Erdoğan'ın ülkeden kaçtığı yalan haberini yaptı." Efsane gazeteciden darbe girişimiyle ilgili daha çok bilgi paylaşmasını bekliyoruz.