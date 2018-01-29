Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos dün bir hücumbota bindi ve elindeki çelenkle Kardak kayalılarına doğru yola çıktı.***Gazeteciler askerlerden önce
Ancak Türk Sahil Güvenlik güçleri Yunan Bakanı Kardak'a yaklaştırmadılar. Askerler Yunan ekibine telsizden mehteran hücum marşı ve İzmir marşını dinletmeyi de ihmal etmediler!
Evet, dün 1996'daki Kardak gerginliğinin yıl dönümüydü.
Krizin fitilini 25 Aralık 1995'te, Figen Akat isimli Türk gemisinin, Bodrum'un 6 kilometre kadar açığında bulunan bir kayalığa çarpması ateşledi.
Türkler bu kayalığa Kardak, Yunanlılarsa İmia diyorlardı.
Gemi Türkiye'den yardım istedi. Ancak Yunanistan kayalıkların kendi kara suları içinde bulunduğunu iddia ediyor bu yüzden de yardımı ancak kendilerinin yapacağını söylüyorlardı. Kıraç bir kayalık kıymete binmişti. İki ülke savaşın eşiğine geldi.
botlarına binip Kardak'a bayrak dikme yarışına girdiler...
Kriz her iki tarafın hükümetince de "coşkuyla" karşılandı
. Zira Türkiye'de
de Yunanistan'da da işler pek yolunda
değildi. Kısa süreli koalisyonlar, ekonomik
sıkıntılar, işsizlik ve terör almış başını gidiyordu.
İşte dönemin başbakanı Tansu Çiller "Bu asker gidecek, o bayrak inecek
" sözlerini o günlerde söyledi.
Ancak ABD'den gelen sözler daha sertti:
"İlk kurşunu kim sıkarsa karşısında bizi bulur
." ***
Olayların üzerinden 22 yıl geçti. Kardak bugün Türkiye'nin kontrolünde
. Ve Ankara sınır ötesinde büyük bir terörle mücadele operasyonuna odaklanmış durumda...
Ancak Yunanistan'da işler yine yolunda değil
.
Bu yüzden hükümet kamuoyundaki derin huzursuzluğu milliyetçiliği körükleyerek
bir süre ertelemeyi umuyor.
Yıllar önce yaşanmış ve kapanmış bir krizi deşmelerinin başka bir nedeni yok.
Anlaşılan o ki solcu Çipras da teslim bayrağını çekmiş
.
Geçtiğimiz günlerde Davos'ta "Türkiye agresif bir komşu
" diye yakınıyordu,
şimdi ise savunma bakanının eline çelenk
verip bir kayalığa yolluyor. Hayal kırıklığısınız
Sayın Çipras...