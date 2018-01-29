Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos dün bir hücumbota bindi ve elindeki çelenkle Kardak kayalılarına doğru yola çıktı.

Ancak Türk Sahil Güvenlik güçleri Yunan Bakanı Kardak'a yaklaştırmadılar. Askerler Yunan ekibine telsizden mehteran hücum marşı ve İzmir marşını dinletmeyi de ihmal etmediler!

Evet, dün 1996'daki Kardak gerginliğinin yıl dönümüydü.

Krizin fitilini 25 Aralık 1995'te, Figen Akat isimli Türk gemisinin, Bodrum'un 6 kilometre kadar açığında bulunan bir kayalığa çarpması ateşledi.

Türkler bu kayalığa Kardak, Yunanlılarsa İmia diyorlardı.

Gemi Türkiye'den yardım istedi. Ancak Yunanistan kayalıkların kendi kara suları içinde bulunduğunu iddia ediyor bu yüzden de yardımı ancak kendilerinin yapacağını söylüyorlardı. Kıraç bir kayalık kıymete binmişti. İki ülke savaşın eşiğine geldi.

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botlarına binip Kardak'a bayrak dikme yarışına girdiler...Kriz her iki. Zira Türkiye'dede Yunanistan'da da işler pek yolundadeğildi. Kısa süreli koalisyonlar, ekonomiksıkıntılar, işsizlik ve terör almış başını gidiyordu.İşte dönemin başbakanı Tansu Çiller "" sözlerini o günlerde söyledi.Ancak ABD'den gelen sözler daha sertti:."Olayların üzerinden 22 yıl geçti.. Ve Ankara sınır ötesinde büyük bir terörle mücadele operasyonuna odaklanmış durumda...AncakBu yüzden hükümetbir süre ertelemeyi umuyor.Yıllar önce yaşanmış ve kapanmış bir krizi deşmelerinin başka bir nedeni yok.Anlaşılan o ki solcuGeçtiğimiz günlerde Davos'ta "" diye yakınıyordu,şimdi ise savunma bakanının eline çelenkverip bir kayalığa yolluyor.Sayın Çipras...