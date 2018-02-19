Fetullahçılar sinsi sinsi hedeflerine yürürken ne olmuştu da harekete geçmişlerdi?

Bu sorunun cevabını ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurdurmak için çabaladığı bu günlerde daha iyi anlayabiliyoruz.

Hayır, 15 Temmuz'dan bahsetmiyorum. O başka. Zira o gece yaşanan yaralı bir domuzun son hamlesiydi.

Sözünü ettiğim, Çözüm Süreci öncesinde siyasi iradeye ve doğrudan projeyi yürüten MİT'e yönelik Fetullahçı operasyonların yapıldığı günler.

Biraz düşününce hatırlayacağınız şeyler işte...

Başbakanlık'a ve hatta siyasilerin evlerine yerleştirilen böcekler...

Erdoğan hastanedeyken MİT Müsteşarı'nı tutuklamaya yönelik girişimler...

Evet, korktukları Türkiye'nin PKK'ya silah bıraktırma projesinin bu kez yerli olmasıydı; üstelik ABD'nin aracılığı olmadan!

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