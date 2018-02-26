Başlıktaki soru bana değil, ABD'nin önde gelen dijital yayınlarından BuzzFeed'den Borzou Daragahi'ye ait. Ve çok da yerinde bir soru.

O berbat günleri düşünün...

7 Haziran 2015 seçimlerinde oluşan kaos ortamıyla başlayan ve Ocak 2017'deki Reina katliamına kadar devam eden terör dolu süreci.

PKK ve DEAŞ'ın gerçekleştirdiği 30'a yakın terör saldırısında tam 538 kişi yaşamını yitirdi. 2 binden fazla insanımız da yaralandı.

Bir de bunun üzerine FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini ekleyin... Taş olsa çatlardı değil mi?

Çatlamadık!

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