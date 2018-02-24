Rusların S400'leri bölgede kapış kapış gidiyor...

Suudi Arabistan aldı, biz aldık, Moskova ile bu silahlardan almak için hâlâ görüşenler de var.

Onlardan biri de Irak.

Dün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Irak'ın böyle bir adım atması halinde bunun Bağdat için ABD'nin Hasımlarına Yaptırımla Karşılık Vermesi Yasası (CAATSA) kapsamında sonuçları olacağını söyledi.

Ooo çok sert!..

Çünkü petro-dolarla tekel kurduğu enerji piyasasında yara alan ABD, silah tekelinin de kırılacak olmasından endişeli.

Zira petrol alıverişinde olduğu gibi, ABD'den silah almak sıradan bir uluslararası ticaret değil. Mafya usulü, "giren çıkamaz!"

ABD'nin dahil olduğu alıverişlerdeki taraflar, bu ilişkiye dahil olabilmek için ayrıca bedeller de ödemek zorundalar.

Söz konusu bedeller, ağırlıklı olarak politik ve genel karakterleri ABD'nin çıkarlarıyla tam uyumu hedeflemeleri.

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