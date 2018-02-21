Dün Reuters, Suriye devlet televizyonundan aldığı Afrin'e giren rejim yanlısı milislerin görüntülerini geçti.***
Görüntülerde, kamuflaj giymiş silahlı adamlar, ellerindeki Suriye bayraklarını sallayarak PKK-YPG'nin kontrolündeki bir noktadan Afrin'e giriş yapıyor.
Bölge o denli karışık ki, artık bayrak, üniforma falan bir gösterge değil.
Kimin bayrağı kimin elinde, kim kimin silahını taşıyor ayrıştırmak güç.
Sahadaki tebdili kıyafet etmiş ABD, Rus, İran, İsrail askerlerine hiçbirimiz şaşırmıyoruz. Ancak geçtiğimiz günlerde kameraların karşısına geçen, PKK-YPG kıyafeti giymiş o Japon'u görmeseydik iyiydi!
Ki bunlar daha gördüklerimiz...
Dolayısıyla dün Afrin'e girenlerin gerçekten kim olduğunu bilemiyoruz. Belki gerçekten Esad'a bağlı milisler. Belki de ABD'nin verdiği üniformayı çıkartıp Esad'ın ve Rusya'nın verdiklerini giyen PKK-YPG'liler... Ya da İran'a bağlı yeni bir terörist grup...
Tek bildiğimiz Afrin'de yeni bir piyon hamlesiyle karşı karşıya olduğumuz.
Muhtemelen Rusya ya da İran, geçen haftaya damgasını vuran üst düzey Türkiye-ABD temaslarına karşı sitemini gösteriyor
...
Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşması gerekenin kendisi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor... PKK-YPG'yi isterse kendisinin de kullanabileceğini
anlatıyor.
Peki, bu durumdan Türkiye'nin Afrin harekâtı nasıl
etkilenecek?
Ankara bu ciddi sorunun cevabını dün net bir şekilde verdi. AA'nın duyurduğu habere göre Afrin'e ilerlemeye çalışan Esad yanlısı gruplar, TSK'nın uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 km kala geri çekildi
.
Evet net!
Bu saatten sonra Türkiye'nin terörden temizlemeye çalıştığı bölgeye kim girerse girsin amacının aynı olduğuna Ankara'yı ikna etmek zorunda
. Aksi halde her türlü bedel göze alınmış durumda!***
Kimilerimiz ise hâlâ, bu düzey bir satranç maçına taraf olan Türkiye'nin
rakiplerinin ve düşmanlarının öngörebildiği düz bir çizgide
ilerlemesi gerektiğini
savunuyor...
"5 yıl önce başkalarıyla görüşüyordunuz" diyor.
"Ama ona katil demiştiniz" diye söyleniyor...
Washington'dan, Moskova'dan ya Şam'dan Türkiye'ye yönelik açıklamalara kanon yapıyorlar.
Ve biz üzerlerindeki kıyafet ve adları farklı olsa da aslında bunların kimin askeri olduğunu
doğrusu çok merak ediyoruz.