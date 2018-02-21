Dün Reuters, Suriye devlet televizyonundan aldığı Afrin'e giren rejim yanlısı milislerin görüntülerini geçti.

Görüntülerde, kamuflaj giymiş silahlı adamlar, ellerindeki Suriye bayraklarını sallayarak PKK-YPG'nin kontrolündeki bir noktadan Afrin'e giriş yapıyor.

Bölge o denli karışık ki, artık bayrak, üniforma falan bir gösterge değil.

Kimin bayrağı kimin elinde, kim kimin silahını taşıyor ayrıştırmak güç.

Sahadaki tebdili kıyafet etmiş ABD, Rus, İran, İsrail askerlerine hiçbirimiz şaşırmıyoruz. Ancak geçtiğimiz günlerde kameraların karşısına geçen, PKK-YPG kıyafeti giymiş o Japon'u görmeseydik iyiydi!

Ki bunlar daha gördüklerimiz...

Dolayısıyla dün Afrin'e girenlerin gerçekten kim olduğunu bilemiyoruz. Belki gerçekten Esad'a bağlı milisler. Belki de ABD'nin verdiği üniformayı çıkartıp Esad'ın ve Rusya'nın verdiklerini giyen PKK-YPG'liler... Ya da İran'a bağlı yeni bir terörist grup...

Tek bildiğimiz Afrin'de yeni bir piyon hamlesiyle karşı karşıya olduğumuz.

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Muhtemelen Rusya ya da İran, geçen haftaya damgasını vuran üst düzey...Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşması gerekenin kendisi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor...anlatıyor.Peki, bu durumdanetkilenecek?Ankara bu ciddi sorunun cevabını dün net bir şekilde verdi. AA'nın duyurduğu habere göre Afrin'e ilerlemeye çalışanEvet net!Bu saatten sonra Türkiye'nin terörden temizlemeye çalıştığı. Aksi halde her türlü bedel göze alınmış durumda!Kimilerimiz ise hâlâ,rakiplerinin ve düşmanlarının öngörebildiğiilerlemesi gerektiğinisavunuyor..."5 yıl önce başkalarıyla görüşüyordunuz" diyor."Ama ona katil demiştiniz" diye söyleniyor...Washington'dan, Moskova'dan ya Şam'dan Türkiye'ye yönelik açıklamalara kanon yapıyorlar.Ve biz üzerlerindeki kıyafet ve adları farklı olsa dadoğrusu çok merak ediyoruz.