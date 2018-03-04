Türkiye'nin son dönemde gündemi hocalar... Bir sağdan bir soldan.

Kimi dindar, kimi seküler. Biri "cemaatim" dediği bir gruptan almış hocalık sıfatını, diğeri akademiden...

Her gün içlerinden biri patlatıyor bombayı...

İçerik mi? Tahmin edebileceğiniz üzere genel olarak cinsellik elbette.

Geçenlerde TV'de bir ilahiyatçımız "Onca konuda kitabım, çalışmam var ne zaman bir yere çağrılsam sadece cinsellik soruluyor ama" diyerek bu durumdan yakınıyordu.

Ne var ki organ nakli gibi, malum yerden sorulmayan bir sohbette bile, mevzuu ışık hızında oraya getirenler de az değil hani...

Abartmıyorum. İzlediğim videoda bir amca aynen şöyle diyordu:

"Diyelim ki babanın eli oğluna nakledildi. Bu durumda oğlan eşinin saçını okşarken kimin elini kullanmış olacak? Sorarım size!"

Ancak beni, insanı cinsellikten soğutan bu tartışmalardan ziyade, hocalarımızın tarihi bombaları çekiyor.

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