Ortadoğu demokrasilerinde siyasi istikrarsızlık en çok yakınılan sorunlardan biridir.

Bu durumun ekonomik ve sosyal hayatta pek soruna neden olduğu söylenir.

Ne var ki coğrafyamızda uzun süren iktidarları sandık dışı yöntemlerle sonlandırmak da vakai adiyedendir.

Suikast, terör, askeri darbe ve hatta "çağrılan" bir başka devlet tarafından işgal...

Ülkemizde, çok partili hayata geçildiğinden beri normalden biraz uzun süren iktidarların akıbeti bu anlattığımız duruma en iyi örnektir.

Çok şükür bu "geri bıraktırma" mekaniği 15 yıldır Türkiye'de işletilemiyor. Çünkü 15 Temmuz'da olduğu gibi, halk egemenliğine sahip çıkıyor.

Ama biliyoruz ki, Türkiye'de, solu, halkın çoğunluğunun seçtiği ve kurduğu iktidarı silahla gasp etmeye indirgeyip marjinalleştirenler hiç büyümüyorlar.

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