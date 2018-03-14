Öğlene doğru, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Menbiç'le ilgili açıklamaları ajanslara son dakika olarak düştü.***
"ABD ile Fırat'ın batısı için mutabık kaldık" diyen Çavuşoğlu, yol haritasının ise 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la yapacağı görüşmede şekilleneceğini söylüyordu.
Tam bu gelişme yorumlanırken, Twitter'ın başına oturan ABD Başkanı Donald Trump yine dünyayı trolledi!
Başkan sadece Suriye'de değil, tüm bölgede ve hatta doğu Avrupa'da dengeleri değiştirecek kararını resmi gazetesi Twitter'dan duyurdu:
Evet, Afrika seyahatini sürdüren Dışişleri Bakanı Tillerson'u görevden alıp yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadığını açıkladı...
Dün sosyal medyada herkes, bir ABD Başkanı'nın seyahatteki Dışişleri Bakanı'nı Twitter'dan görevden alıp yerine CIA Direktörünü atamasını "beklenilen bir gelişme" diyerek yorumluyordu. Meğer bu yaşananları önceden söylemeyen de kalmamış...
Sanırım tek şaşıran benim, belki bir de siz...
O halde gelin, bu gelişme ne gibi sonuçlara yol açabilir, biraz kafa yoralım.
Birincisi, dünkü atamalarla birlikte artık ABD'de de ekonomi dışında her yer askerlere teslim
edilmiş durumda.
Ee ekonomide de aslan payı silah sanayiinde
olduğu
için hali hazırdaki karışık
coğrafyalara yenilerinin
eklenmesini bekleyebiliriz. İflah olmaz bir savaşçı
ve oryantalist
olmasının yanı
sıra silah ve petrol sanayii deneyimi
de olan çiçeği
burnunda Dışişleri Bakanı
Pompeo da kuşkusuz elinden
geleni yapacaktır.
Üstelik Trump'ın Beyaz Saray
'ını kuşatmak için aralarında da iktidar mücadelesi veren "derin devlet koalisyonu"
artık daha uyumlu olacak.
Zira Trol Başkan dün, CIA'nın başına
da Pompeo'nun yardımcısı Gina Haspel'i
atadı.
Yani artık daha senkronize olan Pentagon ve CIA,
silah sanayii ile tam uyum içinde
mazlum halkların hayatını
kaydırmak için daha uyumlu
bir performans sergileyecekler.***
Bizi ilgilendirense, Afrin'in ardından Menbiç
hedefini
ortaya koyan hükümetin nasıl
bir taktiğe geçiş
yapacağı.
Zira yazının başında da belirttiğimiz gibi, Ankara düne kadar, Tillerson yönetimindeki görece
daha uyumlu
ve daha az şahin
bir ABD dış politika güzergâhıyla muhataptı
.
Şimdi ise 15 Temmuz'da
FETÖ'cü darbecilere "modernist"
muamelesi
yapıp destek çıkan bir faşistle
uğraşacak.
Umudumuzu artıransa Türkiye'nin artık
içerideki bir takım tezviratlara aldırmadan bu bir twit hızında değişen küresel dış politikaya göre oynaması
... Dönemsel müttefiklik ya da karşıtlık ilişkilerini
,
soğuk savaş döneminde
donup kalan ve hâlâ 5-10 yıllık stratejiler
talep edenlere
göre şekillendirmemesi.
Tabii bu yeni dengenin Trump'ın yeni bir twitiyle değişebileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmak şart.
Zira eski bir televizyoncu olan Trump, bildiğiniz üzere reytingin piri!