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MELİH ALTINOK
14 Mart 2018, Çarşamba MELİH ALTINOK

Trump dünyayı trollüyor

Öğlene doğru, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Menbiç'le ilgili açıklamaları ajanslara son dakika olarak düştü.
"ABD ile Fırat'ın batısı için mutabık kaldık" diyen Çavuşoğlu, yol haritasının ise 19 Mart'ta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la yapacağı görüşmede şekilleneceğini söylüyordu.
Tam bu gelişme yorumlanırken, Twitter'ın başına oturan ABD Başkanı Donald Trump yine dünyayı trolledi!
Başkan sadece Suriye'de değil, tüm bölgede ve hatta doğu Avrupa'da dengeleri değiştirecek kararını resmi gazetesi Twitter'dan duyurdu:
Evet, Afrika seyahatini sürdüren Dışişleri Bakanı Tillerson'u görevden alıp yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadığını açıkladı...
Dün sosyal medyada herkes, bir ABD Başkanı'nın seyahatteki Dışişleri Bakanı'nı Twitter'dan görevden alıp yerine Direktörünü atamasını "beklenilen bir gelişme" diyerek yorumluyordu. Meğer bu yaşananları önceden söylemeyen de kalmamış...
Sanırım tek şaşıran benim, belki bir de siz...
O halde gelin, bu gelişme ne gibi sonuçlara yol açabilir, biraz kafa yoralım.

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Birincisi, dünkü atamalarla birlikte artık ABD'de de ekonomi dışında her yer askerlere teslim edilmiş durumda.
Ee ekonomide de aslan payı silah sanayiinde olduğu için hali hazırdaki karışık coğrafyalara yenilerinin eklenmesini bekleyebiliriz.
İflah olmaz bir savaşçı ve oryantalist olmasının yanı sıra silah ve petrol sanayii deneyimi de olan çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı Pompeo da kuşkusuz elinden geleni yapacaktır.
Üstelik Trump'ın 'ını kuşatmak için aralarında da iktidar mücadelesi veren "derin devlet koalisyonu" artık daha uyumlu olacak.
Zira Trol Başkan dün, CIA'nın başına da Pompeo'nun yardımcısı Gina Haspel'i atadı.
Yani artık daha senkronize olan Pentagon ve CIA, silah sanayii ile tam uyum içinde mazlum halkların hayatını kaydırmak için daha uyumlu bir performans sergileyecekler.
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Bizi ilgilendirense, Afrin'in ardından Menbiç hedefini ortaya koyan hükümetin nasıl bir taktiğe geçiş yapacağı.
Zira yazının başında da belirttiğimiz gibi, Ankara düne kadar, Tillerson yönetimindeki görece daha uyumlu ve daha az şahin bir ABD dış politika güzergâhıyla muhataptı.
Şimdi ise 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere "modernist" muamelesi yapıp destek çıkan bir faşistle uğraşacak.
Umudumuzu artıransa Türkiye'nin artık içerideki bir takım tezviratlara aldırmadan bu bir twit hızında değişen küresel dış politikaya göre oynaması...
Dönemsel müttefiklik ya da karşıtlık ilişkilerini, soğuk savaş döneminde donup kalan ve hâlâ 5-10 yıllık stratejiler talep edenlere göre şekillendirmemesi.
Tabii bu yeni dengenin Trump'ın yeni bir twitiyle değişebileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmak şart.
Zira eski bir televizyoncu olan Trump, bildiğiniz üzere reytingin piri!

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