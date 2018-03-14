Öğlene doğru, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Menbiç'le ilgili açıklamaları ajanslara son dakika olarak düştü.

"ABD ile Fırat'ın batısı için mutabık kaldık" diyen Çavuşoğlu, yol haritasının ise 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la yapacağı görüşmede şekilleneceğini söylüyordu.

Tam bu gelişme yorumlanırken, Twitter'ın başına oturan ABD Başkanı Donald Trump yine dünyayı trolledi!

Başkan sadece Suriye'de değil, tüm bölgede ve hatta doğu Avrupa'da dengeleri değiştirecek kararını resmi gazetesi Twitter'dan duyurdu:

Evet, Afrika seyahatini sürdüren Dışişleri Bakanı Tillerson'u görevden alıp yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadığını açıkladı...

Dün sosyal medyada herkes, bir ABD Başkanı'nın seyahatteki Dışişleri Bakanı'nı Twitter'dan görevden alıp yerine CIA Direktörünü atamasını "beklenilen bir gelişme" diyerek yorumluyordu. Meğer bu yaşananları önceden söylemeyen de kalmamış...

Sanırım tek şaşıran benim, belki bir de siz...

O halde gelin, bu gelişme ne gibi sonuçlara yol açabilir, biraz kafa yoralım.

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