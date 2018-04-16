Necmettin Erbakan'ı, son olarak 2010'daAnkara'da verdiği bir konferansta dinlemiştim.***
Gazeteye geçeceğim haber için notlar alırken, dibinde olmama rağmen sesini duymakta zorlandığımı hatırlıyorum.
Ancak yazarken konuşmasındaki kaçırdığım bölümleri tamamlamakta hiç zorlanmamıştım.
Zira yıllardır kararlılıkla aynı şeyleri söylüyordu rahmetli. Çerçeve belliydi, hatta kullandığı kelimeler de...
"Milli kalkınma" "Sanayi hamlesi," "yerli tank" "Siyonist İsrail ve Amerika," eğer neşeliyse "kadayıf." Erbakan bu konferanstan birkaç ay sonra hayatını kaybetti. Ölmeden, 28 Şubat darbesiyle kolu kanadı kırılan partisinin bir kez daha iktidara geldiğini görmemişti...
Ancak hareketinin içinden çıkan, "talebelerinin" yönetimindeki Ak Parti dokuz yıldır iktidardaydı...
Dahası, her seçimden başarıyla çıkarak iktidarda 16. yılını dolduracaktı.
Ve kuşkusuz, Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ak Parti bu başarısını, bir yandan Erbakan'ın hayali olan yatırımları ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirirken öte yandan merkeze yerleşmesine borçluydu.
Ak Parti'nin ve Erdoğan'ın yeni bir seçimin arifesinde olduğu bugünlerde Erbakan'ın gölgesine sığınan birtakım
aktörler yine piyasada.
Dün de onlardan biri olan Temel Karamollaoğlu
'nun açıklamaları gündemdeydi.
Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı, iktidara geldiklerinde yatırımları durduracaklarını
söyledi.
Sesi gayet net çıkmasına rağmen kulaklarıma inanamadım.
Bu yüzden Karamollaoğlu'nun konuşma metnine bir kez daha baktım.
Evet doğruydu.
Sizce, Erbakan yaşasa acaba kendisine ne derdi?***Temel Bey
'e bu "dâhiyane" akılları kimler veriyor merak ediyorum.
Erbakan'ın yanında beyaz çoraplarıyla
verdiği o pozla
hafızalarımızda yer edinen,
ancak daha sonra Milli Görüş gömleğinin
yanı
sıra o çorapları da değiştiren Ahmet Hakan
olabilir mesela.
Çünkü 7 Haziran öncesi programına çağırdığı Demirtaş'a 6-7 Ekim olaylarında HDP'nin provokasyonuyla öldürülen 50 kişiyi sormak yerine saz çaldıran Ahmet'i o günden bu yana hiç bu kadar heyecanlı görmemiştik.
Geçenlerde de yine "Karamollaoğlu'nun rüzgârına dağ mı dayanır
" türünden bir şeyler yazmıştı.
Tabii gazetesi yeni patrona
satılmadan önce.
Haklısınız, belki yeni Hürriyet'te yine fikir değiştirmiş olabilir Ahmet.
Temel Bey'e tavsiyem, gündeme gelmek için "yatırımları durduracağız" türünden, CHP seçmenine sempatik gelecek
çıkışlar yapmadan önce Ahmet'i arayıp bu konuyu netleştirmesi.
Zira son gafını "mantığa büründürecek", Ahmet'ten daha kıvrak
birini bulmakta zorlanacaktır Babıali
'de.