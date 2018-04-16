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MELİH ALTINOK
16 Nisan 2018, Pazartesi MELİH ALTINOK

Ahmet Hakan tipi Milli Görüşçülük

Necmettin Erbakan'ı, son olarak 2010'daAnkara'da verdiği bir konferansta dinlemiştim.
Gazeteye geçeceğim haber için notlar alırken, dibinde olmama rağmen sesini duymakta zorlandığımı hatırlıyorum.
Ancak yazarken konuşmasındaki kaçırdığım bölümleri tamamlamakta hiç zorlanmamıştım.
Zira yıllardır kararlılıkla aynı şeyleri söylüyordu rahmetli. Çerçeve belliydi, hatta kullandığı kelimeler de...
"Milli kalkınma" "Sanayi hamlesi," "yerli tank" "Siyonist İsrail ve Amerika," eğer neşeliyse "kadayıf." Erbakan bu konferanstan birkaç ay sonra hayatını kaybetti. Ölmeden, 28 Şubat darbesiyle kolu kanadı kırılan partisinin bir kez daha iktidara geldiğini görmemişti...
Ancak hareketinin içinden çıkan, "talebelerinin" yönetimindeki Ak Parti dokuz yıldır iktidardaydı...
Dahası, her seçimden başarıyla çıkarak iktidarda 16. yılını dolduracaktı.
Ve kuşkusuz, Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu başarısını, bir yandan Erbakan'ın hayali olan yatırımları ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirirken öte yandan merkeze yerleşmesine borçluydu.

***
Ak Parti'nin ve Erdoğan'ın yeni bir seçimin arifesinde olduğu bugünlerde Erbakan'ın gölgesine sığınan birtakım aktörler yine piyasada.
Dün de onlardan biri olan Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları gündemdeydi.
Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı, iktidara geldiklerinde yatırımları durduracaklarını söyledi.
Sesi gayet net çıkmasına rağmen kulaklarıma inanamadım.
Bu yüzden Karamollaoğlu'nun konuşma metnine bir kez daha baktım.
Evet doğruydu.
Sizce, Erbakan yaşasa acaba kendisine ne derdi?
***
'e bu "dâhiyane" akılları kimler veriyor merak ediyorum.
Erbakan'ın yanında beyaz çoraplarıyla verdiği o pozla hafızalarımızda yer edinen, ancak daha sonra Milli Görüş gömleğinin yanı sıra o çorapları da değiştiren olabilir mesela.
Çünkü 7 Haziran öncesi programına çağırdığı Demirtaş'a 6-7 Ekim olaylarında HDP'nin provokasyonuyla öldürülen 50 kişiyi sormak yerine saz çaldıran Ahmet'i o günden bu yana hiç bu kadar heyecanlı görmemiştik.
Geçenlerde de yine "Karamollaoğlu'nun rüzgârına dağ mı dayanır" türünden bir şeyler yazmıştı.
Tabii gazetesi yeni patrona satılmadan önce.
Haklısınız, belki yeni Hürriyet'te yine fikir değiştirmiş olabilir Ahmet.
Temel Bey'e tavsiyem, gündeme gelmek için "yatırımları durduracağız" türünden, CHP seçmenine sempatik gelecek çıkışlar yapmadan önce Ahmet'i arayıp bu konuyu netleştirmesi.
Zira son gafını "mantığa büründürecek", Ahmet'ten daha kıvrak birini bulmakta zorlanacaktır Babıali'de.

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