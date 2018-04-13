Sabah uyanınca "Hazır ol Rusya füzeler" geliyor türünden twitlerle dünyayı trolleyip piyasaları alt üst eden Trump, işi büyütüp "ilk taşı" atar mı? Ve dünya savaşının fitilini ateşler mi?

Trump'ın dün, Mattis'le yapacağı Suriye konulu Ulusal Güvenlik toplantısı öncesi dünkü twiti bu konuda bir fikir veriyor sanırım:

"Hemen de vurabiliriz, hiç de vurmayabiliriz."

Evet, ABD başkanının taktiği bu... Bir süredir tansiyonu düşen dehşet dengesini yeniden hissedilir dereceye yükseltmek. ABD'nin ekonomik ve politik gücünün kaynağı olan "vasilik" rolünü bir ihtiyaç olarak hissettirmek...

Tıpkı "benim nükleer füze düğmem daha büyük" diye tehdit ettiği Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a daha sonra, "görüşelim" demesi gibi.

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Peki, ne oldu da,dedikten hemen sonra bu denli sertçark etti Trump?Tek neden, Başkan'ın bu açıklamasının hemen ardından"tesadüfen" basılmasıdeğil elbette.Diplomasiyi trol seviyesine indirgeyecek kadar paniklemesinin asıl nedeni, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın,ve'nin arasına girerek verdiği o fotoğraf.CNN International'da Trump için" "çırak çıktı" eleştirisi yaptıran, içerideki muhalefetin ağzına sakız olan o kare.

Ne var ki yine bir çağ başlıyor ve yine katı olan her şey yine buharlaşıyor...

Dengeler değişti, Terörle, darbeyle, ekonomik sabotajla terbiye edilmeye kalkılan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü Putin'le dün de Trump'la görüşerek krizde arabuluculuk rolü üstlenmesi bunun en son örneği.

Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov yaşanan süreçte Türkiye'nin rolünü şu sözle özetliyor:

"Genelkurmaylar arasında diyalog başladı. Temas Türkiye'deki meslektaşlarımız üzerinden sağlandı."

Ne yazık ki Türkiye'nin fotoğrafı Erdoğan'ın dünya albümüne verdiği o prestijli pozdan ibaret değil.

Aile albümümüzde, tüm bunlar olup biterken, diplomaside elimizi güçlendiren ve şu an seferde olan Türk ordusuna moral verilmesine bozulup ağzını bozan bir ana muhalefet liderinin de resmi var.

Atsan atılmaz, satsan satılmaz.

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KISA MESAFE VATANSEVERLİK!



İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı, "Uber, San Francisco'da doğmuş, bugün benim askerime silah sıkan, Afrin'de askeri şehit eden hainlerin ürediği yerdir. Uber'e binen de kullanan da vatan hainidir" demiş.

Dün sosyal medyada pek çok sarı taksi şoförü de bu sözlere tepki gösterdi. Uber kullandığı için vatan haini ilan edilen vatandaş olarak benim de Bay Başkan'a sorularım var:

Siz nerenin vatanseverisiniz?

Anlamakta zorlanıyorsunuz, sarı taksiye binmek isteyen vatandaşlara şoförlerinizin sorduğu gibi sorayım.

Karşının mı buranın mı?

Ve madem bu "indi bindi" işini bile Afrin'e bağlayıverdiniz, "tarifeyi" de ilan ediverin bari.

Zira yağmurlu havalarda, trafik sıkışınca ya da kısa mesafede sarı taksilerinize vatanseverlik beğendiremiyoruz.

Evet, nedir vatanseverliğinizin ölçütü başkan?

Mesela indi bindiye çift taksimetre ödesek kurtarır mıyız?