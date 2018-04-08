Dün İtalya'dan, İspanya'dan, Rusya'dan, Çin'den, İran'dan gelen meslektaşlarımızla birlikte Kapadokya'daydık.

Bolca sohbet edip hem Türkiye'yi yerinde anlattık, hem de bizimle ilgili fikirlerini öğrendik.

Sevindirici olan, FETÖ'nün özellikle 15 Temmuz sonrası yurt dışında yürüttüğü manipülasyondan haberdar olmaları. Bu çetenin nasıl bel altı çalıştığını, yalanı dolanı huy edindiğini en az bizim kadar onlar da anlamışlar.

Ama yine de, Kapadokya'nın yabancı turistten geçilmeyen sokaklarını, yer bulmakta zorlandığımız otelleri, zor zar girebildiğimiz restoranları gördükçe şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Zira olan bitenin farkında olsalar da Türkiye'nin yurt dışındaki FETÖ'cü firarilerin anlattığından bu denli farklı olacağını düşünmemişler...

Örneğin kendilerine, OHAL yürürlükte olmasına karşın, İstanbul'da başlayan yolculuğumuz boyunca tek bir asker ve polis görmemiş olmalarını anlatmakta epey zorlandık. Ama sonunda özeti onlar geçti:

"Sizin OHAL Fransa'dakine hiç benzemiyor!" Espri ise bizden geldi:

"Zaten burası da Türkiye'ye benzemiyor, Çinliler Türklerden çok!"

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