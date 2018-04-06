Bu hafta, yıllar sonra "tarihi bir dönemeç" olduğunu daha net anlayacağımız iki olaya şahitlik ettik.

Birincisi, 1950'lerden beri ne zaman hamle yapsak darbe ve terörle geri adım attırıldığımız nükleer santral projemize start verildi.

Bu, Türkiye'nin, nükleer güçlerin tehdidiyle mahkûm edildiği ligden çıkmak ve tam bağımsızlık hedefi için ortaya koyduğu önemli bir irade beyanı...

Diğeri ise iki gündür dünya basınının manşetlerini süsleyen o resim...

Evet, Erdoğan'ın, Putin ve Ruhani'nin arasında durup, iki liderin ellerini tutarak önünde birleştirdiği o enstantaneden bahsediyorum... Ortadoğu konuşulurken, daha önce bölgeyi dizayn eden ABD ve Avrupalı emperyalistlerin tek bir temsilcisinin bile kadraja girmediği o kareden.

Sadece, daha önce bu işlere cüret edenlerin başına gelenleri hatırlayın, söylediklerimin az bile olduğuna siz de hak vereceksiniz.

"Nükleer teknoloji benim de hakkım" dediği için yıllardır nükleer güçler tarafından ambargo altında inim inim inletilen İran'ı mesela...

Venezüella'da yeraltı kaynaklarını ABD şirketlerinin elinden alıp kamulaştıran, Filistin'e yardım gönderen Sosyalist Chavez'in başına gelenleri...

Ya da gelin bizim buralara...

"Amerika'ya gidiyorsam Rusya'ya giderim" dedikten kısa bir süre sonra "Peygamber ocağı"nın ABD'de de eğitim görmüş subaylarınca (tıpkı 15 Temmuzdakiler gibi) devrilip vahşice asılan Başbakan Menderes'i!

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