Elbette birtakım değişikliklerin olmasını bekliyorduk... Neticede gazete el değiştirmişti. Fakat ne yalan söyleyeyim bu kadar hızlı bir dönüşü sanırım hiçbirimiz tahmin edememiştik.

Evet, Hürriyet'ten bahsediyorum.

Geçen gün ne yapıyorlar diye şöyle bir baktım gazeteye... Tek kelimeyle felaket!

Başkıro çiçek böcek yazılarına dönmüş... Enkıromen ise CHP'ye çakmaya başlamış.

Anlayacağınız sıkıcılık diz boyu.

Ama işleri zor... Dünü unutturmak için daha fazla performans sergilemeleri şart.

Zira mazileri unutulacak gibi değil...

Yo, 17-25 Aralık ya da Gezi gibi ülke için kritik süreçlerde gazetenin topyekûn takındığı provokatif tavırdan bahsetmiyorum yalnızca.

Hatırladıklarım daha kişisel. Çünkü hepimizin payına bir şeyler düştü çirkefliklerinden...

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