Muhalif medyada estirilen Temel Karamollaoğlu rüzgârına baktıkça aklıma Selahattin Demirtaş geliyor...

7 Haziran 2015 seçimlerine giden süreçte, HDP Genel Başkanı Demirtaş adeta yeniden keşfedilmişti.

O güne dek partisine ve kendisine PKK ile ilişkilerinden ötürü mesafeli duran kesimlerin tavrı değişmişti...

Nişantaşı sokaklarında CHP ve HDP bayrakları yan yana asılırken, kimi CHP'li milletvekilleri bile açıkça HDP'ye oy istiyorlardı.

Tabii Cilalı Demirtaş Dönemi'nde en çok performansı merkez medya göstermişti.

Kimi CNN Türk ekranlarında Demirtaş'ın eline bağlama tutuşuyordu...

Kimi FOX TV ana haber bülteninde "YPG'ye ve hatta PKK'ya teşekkür" ederek başka yerden desteğini sunuyordu.

Kabul etmeliyiz ki bu topyekûn kampanya başarılı oldu. Demirtaş partisinin oylarını ikiye katlayarak meclise girdi...

Türkiye ise, hükümetin kurulamadığı, PKK'nın HDP'nin aldığı oyla gaza gelip terörü tırmandırdığı ve 15 Temmuz'un yollarının döşendiği o karanlık sürece...

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Neyse ki, kampanyası başarılı olan planın sonu istedikleri gibi olmadı...Cumhurbaşkanıiçeriden ve dışarıdan dayatılanİstenen Ak Parti - CHP ya da CHP - HDP - MHP koalisyonları kurulmadı. 1 Kasım'da yeniden seçime gidildi. İstikrar devam ettirildi.Aksini düşünün... Sizce Türkiye, yukarıdakiformüllerinin, o büyükve bugün şahit olduğumuzbu denli başarılı şekilde savuşturabilir miydi?Ne var ki aynı hatada ısrar etmeyi alışkanlık haline getiren ana muhalefet ve diğeribaşvuruyor.Bu kez "umudun adı" Demirtaş değil, yılların siyasetçisi. Saadet Partisi Genel Başkanı.Düne kadarile ilişkilendirip linçettikleri Temel Bey'in başına "Che beresi"koyanı mı ararsınız... YoksayayınlananSaadet Partisi "anma" programlarını mı?Ancak dün "yobaz" dedikleriçalışırken,tabanınınbu işten ne kadar hoşnut olduğunusanırım hesaba katmıyorlar.Mesela, şimdi de "Türkiye'de de hızlı bir... Ben tek başıma ancak" açıklamalarıyla gündemde olan İhsan Eliaçık vakası..."fetva" aldığı Eliaçık'ın, dindar kesimden kapısını çalan var mıdır sizce?Fakat tüm bunlar bir yana, işin acı yanı,...Baksanıza umut bağladıkları partilerinin yönetimi her seçim öncesi CHP'yi değil, başka bir siyasi partiyi ve başkanını işaret ediyor kendilerine... Dün Demirtaş, bugün Karamollaoğlu...