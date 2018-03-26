PKK, KCK, Kongra-Gel, YPG, PJAK, TAK...

Daha aklımıza gelmeyen isimler ve bu saydıklarımızdan her birinin yasal kanatları var...

HDP, PYD şu bu...

Sizi bilmem ama ben yeryüzünde zamana ve bulunduğu coğrafyaya göre bu kadar hızlı isim değiştiren başka bir örgüt daha var mı bilmiyorum.

Bazı şirketlerin borçtan, vergiden yırtmak için zaman zaman isim değiştirdiklerine şahit oluyoruz. Hadi onları anladık, peki, bir örgütün bu işten kârı ne olabilir dersiniz?

Ayrıca sık sık isim değiştirmek örgütün bilinirliğine zarar vermez mi? Adına adam devşirmesine mani olmaz mı?

Ya da böyle bir "kâr" söz konusuysa bizim "Türk solunun" örgütleri niçin bu hileye başvurmuyor? (TKP hariç, onlara takılmayın. Zira onların sık sık isim değiştirmesi tamamen bahtsızlıklarından.

Bir türlü patenti alınmamış bir isim denk getiremiyorlar.)

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