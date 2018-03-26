PKK, KCK, Kongra-Gel, YPG, PJAK, TAK...***
Daha aklımıza gelmeyen isimler ve bu saydıklarımızdan her birinin yasal kanatları var...
HDP, PYD şu bu...
Sizi bilmem ama ben yeryüzünde zamana ve bulunduğu coğrafyaya göre bu kadar hızlı isim değiştiren başka bir örgüt daha var mı bilmiyorum.
Bazı şirketlerin borçtan, vergiden yırtmak için zaman zaman isim değiştirdiklerine şahit oluyoruz. Hadi onları anladık, peki, bir örgütün bu işten kârı ne olabilir dersiniz?
Ayrıca sık sık isim değiştirmek örgütün bilinirliğine zarar vermez mi? Adına adam devşirmesine mani olmaz mı?
Ya da böyle bir "kâr" söz konusuysa bizim "Türk solunun" örgütleri niçin bu hileye başvurmuyor? (TKP hariç, onlara takılmayın. Zira onların sık sık isim değiştirmesi tamamen bahtsızlıklarından.
Bir türlü patenti alınmamış bir isim denk getiremiyorlar.)
Sırayla gidelim...
Birincisi bu isim değiştirme işinin asıl amacı tamamen yurtdışındaki kamuoyunu ve yönetimleri etkilemek.
Çünkü PKK "yerli bir aklın" ürünü olmadığı için diğerlerinin aksine, örgütün uluslararası prestiji
de göz ardı edilmemiş.
Siviller mi öldürülecek...
Yurtdışında bunları "Marksist bir ulusal kurtuluş örgütü" sananların tepkisinden mi korkuluyor... Sorun yok...
O zaman "şak" diye "PKK değil, onların içinde otonom hareket eden TAK
yaptı" deriz. Hiyerarşik örgütlenmeye
sahip bir yapı içinde
"otonomi" olur mu diyenlere
de "dönek" der geçeriz.
Bu taktiğin örgüt açısından içerideki maliyetine gelince... Neredeyse sıfır.
Çünkü örgüt bu isim değişikliklerini, "dönemsel hedefler
" olarak gerekçelendiriyor...
Tabanına "diriyiz, gelişiyoruz, örgüttük partileşiyoruz,
büyüyoruz" imajı veriyor.
Eminim, "NARCOS
" dizisini izleyenlerimizin aklına, PKK'nın narkotik versiyonunu
kuran ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar
'ın sıkışınca Medellin Karteli'
ne verdiği isimler geliyordur...***Ayının kırk türküsü var, kırkı da ahlat üstüne
demişler...
Bakın, PKK, Türkiye'nin yeni hedef olarak Sincar
'ı işaret etmesi üzerine apar topar "bölgeyi terk ediyoruz
" açıklaması yaptı.
Hayırdır? Yeni Kandilinizi, Afrin'de "namus
" dediğiniz "savunma alanlarını
" niçin terk ediyorsunuz?
Evet, taktik belli, TSK
yarın bir gün Sincar'a girince
dünyaya verecekleri mesajın altyapısını
hazırlıyorlar.
"Kentte sadece siviller kaldı. Türkiye onları vuruyor.
Direnenlerse YPG değil, YRK (PJAK'ın silahlı kanadı)" falan diyecekler...
Fakat Lincoln'ün dediği gibi "bazı insanları her zaman kandırabilirsiniz, herkesi bazen kandırabilirsiniz ama herkesi her zaman kandıramazsınız
." Yıllardır bu taktiği uygulayan PKK, Afrin'de Türkiye'nin karşısına YPG
olarak çıktı ve kimi kandırabildi?
İplerini tutan ABD bile, bu yalana artık dünyayı kandırmanın mümkün olmadığını görüp arkalarında durmadı.
Sincar'da da, Münbiç
'te de akıbetleri farklı olmayacak.