Afrin operasyonu kimi CHP yöneticilerinin "Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsun e hadi gel de görelim" sözlerinden birkaç gün sonra başlamıştı.

İki ay gibi kısa bir sürede de sivilleri gözeten son derece titiz bir operasyonla nihayete erdi.

PKK-YPG, "Türkiye'nin Vietnam'ı olur" dedikleri kenti medyadaki destekçilerinin gözyaşları içinde terk ettiler.

Tam gözler Münbiç'e çevrilmişti ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık "Sincar" adını telaffuz etmesiyle birlikte ilk hareketlilik Kuzey Irak'ta hissedildi.

Dün ajanslara PKK'nın güçlerini Sincar'dan çekmeye başladığına dair haberler düştü.

PKK'ya yakın Fırat Haber Ajansı'nda da gelişmeleri doğrulayan şu açıklama yayınlandı:

"KCK açıklamasında Ağustos 2014 koşullarının ortadan kalktığını, Ezidilerin artık örgütlü bir toplum olduğunu, Şengal ve çevresinde güvenliğin sağlandığını, bu nedenle gerilla güçlerinin çekileceğini bildirdi." Bildiğiniz üzere Sincar, PKK'nın yeni Kandil'i.

Ve anlaşılan o ki, Afrin'den sonra Türkiye'nin "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerinin blöf olmadığını anlamışlar.

Hem canlarını kurtarmanın peşindeler hem de olası bir operasyonda sarılacakları "bölgede sadece siviller kaldı" yalanına zemin hazırlıyorlar.

Bakalım, sırf sandıkta deviremedikleri iktidara vuruyor diye PKK teröründen medet umar hale gelenler içine düştükleri hendekleri ne zaman terk edecekler?

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GAZETECİ PATRONUNA NEYLE BAĞLIDIR?



Doğan Grubu'nun el değiştirmesiyle birlikte gazete ve televizyonlardaki meslektaşlarımızın durumlarının ne olacağı konuşuluyor.

Yeni yönetimin bazı tasarruflarının olacağı açık.

Fakat beklenen değişimin ağırlıklı olarak, gazeteden ziyade patronajla bağı olan kimi simaları etkileyeceği tahmin ediliyor.

Mehmet Barlas vakti zamanında verdiği bir röportajda, bu ayrımı başka bir örnek üzerinden harika özetlemişti. Aklımda kaldığı kadarıyla;

"Biz gazeteciler patrona basın kanunuyla (212) bağlıyız, kimileri ise medeni kanunla..." Umarız patronaja gazetecilik ilkeleriyle bağlı hiçbir basın emekçisi arkadaşımız işinden olmaz.

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SEVENLERİ AYDIN BEY'İ ANLATIYOR...



"Türkiye'nin tek bağımsız ve yaygın yurtiçi haber teşkilatı olan Doğan Haber Ajansı..." Kadri Gürsel/ Cumhuriyet.

Bey'fendi, abonelerine "Diktatörü devir oyunu HDP'ye ver" mesajı geçen DHA'dan bahsediyor...

"Güle güle ve evet teşekkürler Aydın Bey" Amberin Zaman /Diken.

Sanırsınız yurtdışına sıvışan Aydın Doğan.

"Babıali'de arkasından küfredilen patronları çok gördük ama, arkasından dua edilen patronu, ilk defa Aydın Doğan'ın gazetesinde gördüm." Yılmaz Özdil /Sözcü.

Söyleyecek söz bulamıyorum, görüyorsunuz, anlatmıyorum.