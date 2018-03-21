2011'in mart ayı. Bu kez kurtlar sofrasında ortaya atılan Libya'nın butları dişleniyor. Sonra sıra Suriye'ye gelecek...

İçerideyse satın alınmış aşiretler kemiriyor Libya'nın ciğerini.

Binlerce mil öteden Akdeniz çevresini yağmalamaya gelmiş ABD'nin "korsan savaş gemileri" ülkeyi denizden vuruyor.

İtalya ile didişe didişe az sömürmediği Libya söz konusu olur da Fransa durur mu?

İtalya başkanı Berlusconi lafı gevelerken, dönemin Cumhurbaşkanı Sarkozy Fransız centilmenliğini vestiyere asıveriyor...

Kıvılcım saçan gözleriyle "Cani deliyi durdurmak için Arap halkının bizim desteğimize ihtiyacı var" diye nutuklar atıyor.

Çok geçmeden Fransız jetleri Trablus semalarından bomba yağdırıyor ülkeye. BM kararını beklemeden, bir oldubittiyle, NATO'ya nanik yaparak...

Sarkozy'nin "cani" dediği Libya lideri Muammer Kaddafi ise iğrenç bir şekilde sokak ortasında dövülerek öldürülüyor... Üstelik kameralar kayıttayken!

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