15 Mart 2011'de başlayan Suriye iç savaşı 8 yılı geride bıraktı.

Bilanço korkunç...

20 bini çocuk 450 bin insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ülkenin yarısından fazlası yabancı memleketlerde mülteci konumunda. Yaşanan toplumsal travmayı ölçmeninse bir yolu yok.

Bir de bu kara tablonun üzerine Suriye'deki iç savaştan etkilenen ülkelerin ödediği bedelleri ekleyin...

Dünyanın her yerini vuran terör dalgasını, ekonomik ve sosyal sorunlarını düşünün.

Düşen uçakları, vurulan elçileri hatırlayın...

Suriye'de burun buruna gezen dünya devleri arasında ufak bir kıvılcımla ateş alacak küresel savaş senaryolarını ise düşünmek bile istemiyoruz.

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