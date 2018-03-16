Mehmet Aydın. 27 yaşında. Çiftlik Bank'ın CEO'su.

Aslında rapçi olmak isteyen bir çocuktu Mehmet.

Klipler bile çekti ama tutmadı.

Sonra güya "çıplak gösteren gözlüklerle" çıktı sahneye.

Ama bu işte de istediği hedefi yakalayamadı.

Fakat pes etmedi, parayı bulacaktı mutlaka. 2016 yılında yeni bir projeye soyundu.

Yüksek kâr ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan satın alıp tanıtıma başladı Aydın. Reklamlarının hızla yayılması ve ünlü isimlerin de desteğiyle çığ gibi büyüdü bu furya.

Çiftlik Bank, 200.000 lira yatırana aylık 50.000 lira kazanç vaat ediyordu.

Ne güzel iş değil mi?

Sezercik filmlerinin "Şişko Nuri"sini andıran ve ilk başında insanda gülme hissi uyandıran bu çocuğa sayıları on binleri bulan koca koca adamlar, kadınlar kandı.

500 milyondan fazla para topladığı belirtilen Aydın şu an kaçak, yurt dışında olduğu sanılıyor...

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