Mehmet Aydın. 27 yaşında. Çiftlik Bank'ın CEO'su.***
Aslında rapçi olmak isteyen bir çocuktu Mehmet.
Klipler bile çekti ama tutmadı.
Sonra güya "çıplak gösteren gözlüklerle" çıktı sahneye.
Ama bu işte de istediği hedefi yakalayamadı.
Fakat pes etmedi, parayı bulacaktı mutlaka. 2016 yılında yeni bir projeye soyundu.
Yüksek kâr ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan satın alıp tanıtıma başladı Aydın. Reklamlarının hızla yayılması ve ünlü isimlerin de desteğiyle çığ gibi büyüdü bu furya.
Çiftlik Bank, 200.000 lira yatırana aylık 50.000 lira kazanç vaat ediyordu.
Ne güzel iş değil mi?
Sezercik filmlerinin "Şişko Nuri"sini andıran ve ilk başında insanda gülme hissi uyandıran bu çocuğa sayıları on binleri bulan koca koca adamlar, kadınlar kandı.
500 milyondan fazla para topladığı belirtilen Aydın şu an kaçak, yurt dışında olduğu sanılıyor...
Elbette bu ilk değil. Yakın tarihimiz dolandırıcıların böyle hikâyeleriyle doludur. Galata Kulesi'ni
ve hatta Beyazıt Meydanı'nı
İstanbul'a gelen köylülere sattığı
rivayet edilen Sülün Osmanlar...
Genellikle azınlıkları
kendisine yem seçen ve
doların yasak olduğu 80'lerde
bu işle ilgilenip ortalığı kasıp
kavuran kovboy şapkalı Raki'ler
...
Milli gelirin 70 milyon dolar
olduğu günlerde 100 milyar
para toplamayı başaran Kastelli'ler...
Bankalardan kredi alırken çiçek resmi çizdiği için adı "Papatyalı Banker"
e çıkan Bako'lar...
Çiller döneminde örtülü ödenek üzerinden devleti dolandıran Parsadan'lar...***
Tabii bir de insanların ekonomik zaaflarından
değil, siyasi düşüncelerinden yakalayanlar
da var.
Çiftlik Bank geyiği sürerken CHP'de süren tartışmalar
da bunun örneği.
Milyonlarca seçmenin oyunu iktidar vaadiyle isteyen parti, şimdilerde 2019 seçimlerini boykot edip etmeyi
tartışıyor. CHP
'li yazarlar, Engin Ardıç'ın "eğlence
" olsun
diye Sabah'ta
ortaya atığı
önerinin üzerinde tepiniyorlar.
Anlaşılan o ki yukarıda anlatılan hikâyelerden çok etkilenmişler.
Bakalım Mehmet Aydın kadar "başarılı"
olabilecekler
mi?
Bence zor...
Zira, girilmeyecek bir seçim için seçmenden destek istemek
bugüne
kadar benim diyen dolandırıcının denemeye cüret edemediği
bir teklif.