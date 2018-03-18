Dünya, Küba'daki Havana Büyükelçiliği'nde görev yapan on ABD'li diplomatın sonik cihazlarla sağır edilmesi iddialarının ardından yeni bir casusluk skandalıyla sarsılıyor.

Eski Rus casusu Sergey Skpiral ve kızı Yulia'nın Londra'da zehirlenmesiyle Birleşik Kkrallık ve Rusya arasındaki kriz derinleşiyor...

Londra 23 Rus diplomatı sınır dışı ederken, Moskova da misilleme olarak aynı sayıdaki İngiliz diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. Dahası Rusya ülkesindeki British Council'ı dahi kapatıyor.

Rusların bu tarz sert çıkışlarına alışığız. Ancak işin soğukkanlı İngilizleri çileden çıkartacak seviyeye gelmesinin nedenleri ciddi.

Zira İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson "İngiliz topraklarında gerçekleşen sinir gazıyla zehirleme, Britanya'yı lekelemek için doğrudan Putin'in verdiği karar gibi gözüküyor" diyor.

Peki, tüm bu söylenenler gerçek olabilir mi? Çok soru işareti var. Ama gelin, cevabı tartışmayı yazının sonuna kadar erteleyelim.Çünkü Putin adının bu tarz casusluk hikâyelerine "yakıştırılması" boşuna değil...

Bahsettiğimiz kişi gerçek bir casus.

Üstelik öyle sıradan ajan da değil Putin, adeta Rusların James Bond'u.

Sanırım sadece şu aşağıdaki hikâye bile sözlerimizin abartılı olmadığının bir kanıtı.

***

***

Tarih 5 Aralık 1989. Yer Doğubirkaç haftavar. Sokaktaki öfkeli kalabalıklar DoğuAlmanya gizli servisinin binasınagirip polisleri etkisiz hale getiriyorlar. Ardından da KGB binasına yöneliyorlar!Göstericilerin anlattığına göre o sırada kapıda bir adam beliriyor. Tek başına ve kendinden emin bu sarı saçlı adam öfkeli kitleye şöyle sesleniyor:"Binaya zorla girmeye çalışmayın.var."Adam kalabalığı dağıtmayı başarıyor. Üstelik içeride tek bir silahlı adam olmadığı haldeiçeride de tüm işleri yoluna koymuş...Moskova'yı aramış... Daha sonra hep kulaklarında çınlayacak olan o "ses yok" yanıtını almış... Buna rağmen soğukkanlılığını kaybetmeden binayı "temizlemiş." Kendi ifadesiyle "Evet, o reklam filmindekibeyefendinin dediği gibi, "z..." işte.l ve bu işlerin ustası...Ancak Putin'in,zedeleyecek böyle bir hamleye kalkışmasına anlam vermek zor. Hele hele bu denlibırakacak bir silahla ve yöntemle...İki ülke ilişkilerin en gergin olduğu günlerde,giymiş birinin Ankara'da(Karlov) öldürmesinden farksız!Belki kafamızdaki soruların yanıtı, ABD'nin konuya anında dahil olması ve Başkananlamına gelen sözlerinde gizlidir...Birilerioluşanyakınlaşmadan huzursuzdur...Tıpkı Brexit referandumu öncesiLondra sokaklarında terör eylemleriyle rahatsızlığını göstermesi gibi...Yakın dönemde çokça benzer operasyona maruz kalan Türkiye, deneyimleriyle, Londra ve Moskova arasındaki krizde yapıcı rol oynayabilir. Çünkübize.