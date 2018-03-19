Afrin harekâtı başladığında da tıpkı El Bab operasyonu öncesindeki gibi gürültü yapmaya başladılar.

Bazı gazeteciler ve Twitter'ın ünlüleri "Afrin Türkiye'nin Vietnamı olacak" diyorlardı.

Ana muhalefet liderine göre, hadi birkaç kilometre neyse de TSK Afrin merkezine kesinlikle girmemeliydi!

Yine söylediklerinin tam tersi oldu.

TSK, 58 gün süre ve sivilleri gözeten titiz bir operasyonla Türkiye sınırındaki bu stratejik bölgeyi kontrol altına aldı. Afrin halkı aylardır hayatlarını zoraki bir savaş için zehir eden teröristlerden kurtarıldı.

Peki, böylesine bir terörle mücadele operasyonuna kim hangi gerekçeyle karşı olabilir?

Kimileri için gerçekten geçerli olsa da "Teröristler, satılmışlar, hainler, işbirlikçiler, ajanlar" vs. gibi cevapların kolaycılığına kapılmadan bu soru üzerine kafa yormalıyız.

Zira operasyona karşı olanlar arasında kendilerine bu sıfatların yakıştırılmasından rahatsızlık duyanların çok olduğuna eminim.

İçlerinde "aklı başında" diye bildiklerimiz, orta zekânın üzerinde pek çok kişi var.

***

***