Afrin harekâtı başladığında da tıpkı El Bab operasyonu öncesindeki gibi gürültü yapmaya başladılar.

Bazı gazeteciler ve Twitter'ın ünlüleri "Afrin Türkiye'nin Vietnamı olacak" diyorlardı.

Ana muhalefet liderine göre, hadi birkaç kilometre neyse de TSK Afrin merkezine kesinlikle girmemeliydi!

Yine söylediklerinin tam tersi oldu.

TSK, 58 gün süre ve sivilleri gözeten titiz bir operasyonla Türkiye sınırındaki bu stratejik bölgeyi kontrol altına aldı. Afrin halkı aylardır hayatlarını zoraki bir savaş için zehir eden teröristlerden kurtarıldı.

Peki, böylesine bir terörle mücadele operasyonuna kim hangi gerekçeyle karşı olabilir?

Kimileri için gerçekten geçerli olsa da "Teröristler, satılmışlar, hainler, işbirlikçiler, ajanlar" vs. gibi cevapların kolaycılığına kapılmadan bu soru üzerine kafa yormalıyız.

Zira operasyona karşı olanlar arasında kendilerine bu sıfatların yakıştırılmasından rahatsızlık duyanların çok olduğuna eminim.

İçlerinde "aklı başında" diye bildiklerimiz, orta zekânın üzerinde pek çok kişi var.

" oldukları için bu operasyonu istemiyorlardı diyeceğim ama ortada bir savaş yok. Söz konusu olan,, yığınak yapan gruplara yönelik birYani her egemen devlet için,kaygılandıklarınıdüşünsek, o da olamaz. Zira sivilbir kenti savaş üssüne çevirmeyekalkanların, şehri beton tünellerle,hendeklerle kuşatanların, mayınlayanlarınasılortada.Türkiye'deki teröre lojistik sağlayan sınır ötesi bir PKK üssünün yok edilmesinin, sivillerin yanı sıra güvenlik güçlerinin can güvenliği riskini azaltacağı da malum.Eğer "" diyorlarsa da öncesığlıklarına yansınlar.Çünkü konuştuğumuz, her görüşten Kürdü temsil eden Barzani'ninki gibi bir yönetim değil, Türkiye'nin ve Kürtlerin düşmanı bir terör örgütü olan PKK-YPG'nin devleti olacaktı.O halde dertleri ne?Bence sorunlarıdairmüzminleşmiş...Yakın geçmişin deneyimleri düşünüldüğünde haksız da sayılmazlar ama artıkgörmek zorundalar.Artıkolma hedefini sözdedeğil özdevar. Bunun için debedel ödemekten ve risk almaktançekinmiyor.Muhatabımız, henüz bir buçuk yıl önce darbeye kalkışmış, başarılı sınır ötesi terör operasyonlarının altına imza atan bir siyasi irade.Dolaysıyla ona ve eylemlerine karşı eskinin huzursuzluk veren düşünce kalıplarında keçi gibi ısrar etmenin hiçbir mantığı yok.İnan azıcık güven ve umudun kimseye zararı olmaz.