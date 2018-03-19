Afrin harekâtı başladığında da tıpkı El Bab operasyonu öncesindeki gibi gürültü yapmaya başladılar.***
Bazı gazeteciler ve Twitter'ın ünlüleri "Afrin Türkiye'nin Vietnamı olacak" diyorlardı.
Ana muhalefet liderine göre, hadi birkaç kilometre neyse de TSK Afrin merkezine kesinlikle girmemeliydi!
Yine söylediklerinin tam tersi oldu.
TSK, 58 gün süre ve sivilleri gözeten titiz bir operasyonla Türkiye sınırındaki bu stratejik bölgeyi kontrol altına aldı. Afrin halkı aylardır hayatlarını zoraki bir savaş için zehir eden teröristlerden kurtarıldı.
Peki, böylesine bir terörle mücadele operasyonuna kim hangi gerekçeyle karşı olabilir?
Kimileri için gerçekten geçerli olsa da "Teröristler, satılmışlar, hainler, işbirlikçiler, ajanlar" vs. gibi cevapların kolaycılığına kapılmadan bu soru üzerine kafa yormalıyız.
Zira operasyona karşı olanlar arasında kendilerine bu sıfatların yakıştırılmasından rahatsızlık duyanların çok olduğuna eminim.
İçlerinde "aklı başında" diye bildiklerimiz, orta zekânın üzerinde pek çok kişi var.
"Savaş karşıtı
" oldukları için bu operasyonu istemiyorlardı diyeceğim ama ortada bir savaş yok. Söz konusu olan, bel altı bir savaş için hazırlanan
, yığınak yapan gruplara yönelik bir askeri engelleme operasyonu
.
Yani her egemen devlet için, daha büyük zararları engellemek amacıyla göze alınması mecburi bir risk
. Sivillerin zarar görmesinden askerlerin hayatını kaybetmesinden
kaygılandıklarını
düşünsek, o da olamaz. Zira sivil
bir kenti savaş üssüne çevirmeye
kalkanların, şehri beton tünellerle,
hendeklerle kuşatanların, mayınlayanların
asıl engellenmemesi durumunda sivillerin zarar göreceği
ortada.
Türkiye'deki teröre lojistik sağlayan sınır ötesi bir PKK
üssünün yok edilmesinin, sivillerin yanı sıra güvenlik güçlerinin can güvenliği riskini azaltacağı da malum.
Eğer "Kürtlerin devlet kurmaya hakkı yok mu? Bize ne Suriye'deki bir gelişmeden
" diyorlarsa da önce
sığlıklarına yansınlar.
Çünkü konuştuğumuz, her görüşten Kürdü temsil eden Barzani'ninki gibi bir yönetim değil, Türkiye'nin ve Kürtlerin düşmanı bir terör örgütü olan PKK-YPG'nin devleti olacaktı.
O halde dertleri ne?***
Bence sorunları kendilerine ve yaşadıkları ülkeye
dair
müzminleşmiş güvensizlikleri, umutsuzlukları
...
Yakın geçmişin deneyimleri düşünüldüğünde haksız da sayılmazlar ama artık bir devrin kapandığını
görmek zorundalar.
Artık Türkiye'nin küresel bir güç
olma hedefini sözde
değil özde kafaya koymuş bir yönetim
var. Bunun için de
bedel ödemekten ve risk almaktan
çekinmiyor.
Muhatabımız, henüz bir buçuk yıl önce darbeye kalkışmış ordusuna süratle çeki düzen verip
, başarılı sınır ötesi terör operasyonlarının altına imza atan bir siyasi irade.
Dolaysıyla ona ve eylemlerine karşı eskinin huzursuzluk veren düşünce kalıplarında keçi gibi ısrar etmenin hiçbir mantığı yok.
İnan azıcık güven ve umudun kimseye zararı olmaz.