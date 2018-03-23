ABD Başkanı Donald Trump "Çok yakında Mars'a gidiyoruz. Eğer rakibim kazansaydı Mars'a gidemezdik, bunu düşünemezdik bile" diyor.***
Ne var ki seçilmesinin üzerinden bir yılı aşkın süre geçtiği halde hâlâ Başkan'ın rakibini nasıl olup da yenebildiği tartışılıyor.
Geçtiğimiz gün bu tartışmada öne sürülen iddialardan biriyle ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.
ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a politik danışmanlık veren Cambridge Analytica isimli şirketin eski bir çalışanı ortaya çıktı... Ve Cambridge Analytica'nın Facebook'tan topladığı verileri seçim sonucunu etkilemek için kullandığını açıkladı.
Çarşı bir anda karıştı tabii. Zaten güvenilirliği sorgulanan Facebook'un hisseleri küresel piyasaları sarsacak şekilde borsada çakıldı.
Şirkete, verisi çalınıp siyasilere verilen her bir kullanıcı için 40 bin dolar civarında ceza kesilebileceği belirtiliyor. Hakları ihlal edilen 50 milyondan fazla Facebook kullanıcısından bahsedildiğine göre varın hesabı siz yapın.
Brexit referandumunda da çalışan Cambridge Analytica ve Facebook hakkında İngiltere'nin de soruşturma başlattığını da hatırlatalım.
Peki, sözünü ettiğimiz sosyal mecralardaki veriler gerçekten de seçimlerin sonucunu iddia edildiği kadar güçlü etkiliyor mu?
Uzmanlar, bunun "big data
"yı nasıl akıllıca analiz ettiğinize
bağlı olduğunu söylüyor.
Örneğin rakibi Hillary Clinton
'a göre çok daha az kişi ve bütçeyle seçim kampanyası yürüten Trump'ın bu datalarla muazzam bir zaman
kazandığı iddia ediliyor.
Yani Trump seçimlerde tüm merkez medya desteği arkasında olan rakibiyle
koşullarını, Facebook'tan aldığı veriler sayesinde "kararsız
" seçmene odaklanarak
eşitlemiş.
Başkanın, sonuçta beklenmedik şekilde seçildiğini düşünürsek taktiğinin işe yaramış olma ihtimali de yükseliyor.***
ABD'de seçmen refleksini okuma tartışmaları yapılırken, bizde de seçmen reflekslerini manipüle etme konusunda mahir
bir mecranın satışı konuşuluyor.
Hükümet getirip götürmekle övünen Hürriyet
'in dahil olduğu Doğan Medya, Demirören'lere
satıldı. Başka ortak
olup olmadığı henüz net değil ama sözü edilen rakam 1 milyar dolar civarında
.
Bir yanda yılların Hürriyet
'i, bir yanda daha üç beş yıl önce
sıfırdan hayatımıza giren Facebook
...
Birinin tartışılması dünya borsalarını etkileyecek küresel sarsıntılara neden oluyor...
Diğerinin satılması
ise, yaprak bile kıpırdatmıyor... "İşlevini
" yitirdiğinin
herkes tarafından çoktan kabul edilmesi yüzünden sanırım. Biraz acıklı
değil mi sizce de?