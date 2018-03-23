ABD Başkanı Donald Trump "Çok yakında Mars'a gidiyoruz. Eğer rakibim kazansaydı Mars'a gidemezdik, bunu düşünemezdik bile" diyor.

Ne var ki seçilmesinin üzerinden bir yılı aşkın süre geçtiği halde hâlâ Başkan'ın rakibini nasıl olup da yenebildiği tartışılıyor.

Geçtiğimiz gün bu tartışmada öne sürülen iddialardan biriyle ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a politik danışmanlık veren Cambridge Analytica isimli şirketin eski bir çalışanı ortaya çıktı... Ve Cambridge Analytica'nın Facebook'tan topladığı verileri seçim sonucunu etkilemek için kullandığını açıkladı.

Çarşı bir anda karıştı tabii. Zaten güvenilirliği sorgulanan Facebook'un hisseleri küresel piyasaları sarsacak şekilde borsada çakıldı.

Şirkete, verisi çalınıp siyasilere verilen her bir kullanıcı için 40 bin dolar civarında ceza kesilebileceği belirtiliyor. Hakları ihlal edilen 50 milyondan fazla Facebook kullanıcısından bahsedildiğine göre varın hesabı siz yapın.

Brexit referandumunda da çalışan Cambridge Analytica ve Facebook hakkında İngiltere'nin de soruşturma başlattığını da hatırlatalım.

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