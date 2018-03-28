Uluslararası ilişkiler en heyecanlı ve hareketli dönemlerinden birini yaşıyor.***
Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından içerideki iktidar mücadelesine de enerji harcamak zorunda kalan ABD, dış politikada tekliyor...
Öncelik, Pentagon'un "söylemek istediği" gibi Ortadoğu'da mı? Yoksa hiç oralı olmuyormuş gibi görünen Başkan Trump'ın gözünü diktiği Uzak Asya'da mı? Tahminlerin ötesinde net bir şey söylemek mümkün değil.
Avrupa Birliği'nden sürpriz bir şekilde ayrılıp ikili anlaşmalara yöne- lerek yeniden diplomatik yayılmacılık sürecine giren İngiltere, eski dünyanın dengelerini sarsıyor.
İngiltere artık ABD ve AB'nin ortağı değil rakibi!
İngiltere'nin bu konumundan dolayı fiilen yan yana sayıldığı ülkelerden Rusya da toparlanmayı başarıp iddialı bir kutup olma yolunda.
Rusya ve İngiltere arasındaki casus kriziyse, parlamaya fırsat arayan bu küresel alevin üzerine benzin döktü
.
ABD yönetimi anında tepki
verdi. Washington, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesi olayından sorumlu tutulan 60 Rus diplomatı sınır
dışı ettiğini açıkladı. Seattle'daki Rus konsolosluğunun kapısına da kilit vurdu...
Onu pek çok AB ülkesi izledi. Hatta dün NATO bile krizdeki tavrını açık ederek yedi Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettiğini açıkladı...
Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov
'un ısrarla söylediği gibi, yerine oturmayan taşlar var.
Rusya'nın "sıcak denize
" inme hedefinde doğrudan bir çıkar çatışması yaşamadığı
İngiltere'yle ilişkilerini riske edecek bir eyleme kalkışması mantıksız... Üstelik de tek kutupluluktan çok kutupluluğa doğru yol alırken, her müttefikin altın değerinde olduğu bu günlerde.
Belli ki, İngiltere'deki Brexit
oylaması öncesi mesajlarını
, Londra sokaklarını kana
bulayarak verenler bu kez de ellerine zehir
almışlar.
Evet, evet onlar... Bir ara da Ankara'da Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren polis kılıklı FETÖ'cü ajanlarının eline silah verenler.***
İşte, bulunduğu coğrafyada tek devrilmeyen domino taşı
olan Türkiye böylesine bir
kurtlar sofrasında...
Ve Afrin'deki gibi cesur hamlelerle, artık bu yarışta bağımsız bir aktör
olduğunu ortaya koyuyor.
Dün de TSK Tel Rıfat'ı teröristlerden temizledi.
Operasyonun sonuçlanmasının ardından aynı gün içinde önce Putin ile ardından da Trump
'la telefon diplomasisi yürüten Cumhurbaşkanı'nın
performansını herkes takdir ediyor.
Ülkenin ana muhalefeti ise iktidar perspektifinden fersah fersah uzakta. Dün grup konuşmalarına baktım... Türkiye'yi de ısıtacak bu büyük yangınla ilgili fikirleri bile yok
...
Şimdi siz söyleyin, bu kritik günlerde ülkeyi ana muhalefetin yönettiğini düşünebiliyor musunuz?
Doğru, daha ne söyleyeceksiniz, sandıkta yılardır söylüyorsunuz zaten... Bu arada küçük bir not. Erdoğan, iktidar koltuğunda 5 bin 492'nci gününü doldurarak, 5 bin 492 gün görevde kalan Atatürk'ün rekorunu kırmış.
(muhtelif gazeteler)