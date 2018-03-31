3 yıl önce bugün Çağlayan Adliyesi'nde görevli Savcı Mehmet Selim Kiraz teröristler tarafından odasında rehin alındı ve katledildi.

Teröristler, Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden "Berkin Elvan için adalet" sloganıyla, bu eylemi niçin düzenlediklerini açıklıyordu.

Ancak gariptir, Savcı Kiraz da tam olarak bunun için, davayı derinleştirmek üzere çalışıyordu.

Öldürülmeden hemen önce de Elvan davasında, o bölgede görevli 21 polisin kimlik bilgilerine ulaşmıştı.

Anlaşılan o ki tetikçileri gönderenler soruşturmanın "istenmeyen yerlere" uzanmasından ya da "kullanmayacakları bir sonuca" ulaşmasından korkuyorlardı.

Yoksa soruşturmayı yürüten savcıyı öldürmenin, o soruşturmada hakkı aranana ne gibi bir fayda sağlaması beklenir ki?

Kuşkusuz tetikçilerin kullanıldığı bu vahşi cinayetle verilen tek mesaj bağımsız yargıya değildi...

Asıl parmak sallanan, her terör eyleminde olduğu gibi kitlelerdi... Birkaç ay sonra Türkiye için dönüm noktası olan 7 Haziran seçimlerine gidecek olan Türk halkıydı.

Diyorlardı ki; "Eğer sandıklardan yine Ak Parti, yani Erdoğan çıkarsa Savcı Kiraz'ın başına dayanan o silah başkalarına da çekilir, Türkiye'de huzur nedir, güven nedir unutursunuz.

Çocuklarınızı sokağa bile çıkartamazsınız!"

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