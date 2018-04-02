Altı FETÖ'cünün başarılı bir operasyonla Kosova'da paketlenip yargıya teslim edilmek üzere Türkiye'ye getirilmesinin yankıları sürüyor.

Fırsatını bulunca, Türkiye'de sığındıkları menfezlerden çıkıp yurtdışına kaçan FETÖ'cüler panikte. Türlü kılıklara girerek beşer onar açtıkları ancak 15 Temmuz sonrası askıya aldıkları trol hesaplarını aktif hale getirdiler. Twitleri ikiye katlayıp ajitasyonun dibine vurarak sarhoş oluyorlar...

Fetullah da yabancı ülkelere sığınan adamlarına moral vermek için beddua vaazlarının sayısını artırdı. Rahat koltuğunun kolçağını okşayarak, bol bol muhacir hikâyesi anlatıyor. "Direnin, bulunduğunuz yerde kalın" diyor.

Umarız ki, yurtdışına kaçan kafa adamlarının tümü yakalanıp getirilir ve bu ülkeye, bu halka yaptıklarının hesabını yargı önünde verirler.

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