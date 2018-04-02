Altı FETÖ'cünün başarılı bir operasyonla Kosova'da paketlenip yargıya teslim edilmek üzere Türkiye'ye getirilmesinin yankıları sürüyor.***Kosova
Fırsatını bulunca, Türkiye'de sığındıkları menfezlerden çıkıp yurtdışına kaçan FETÖ'cüler panikte. Türlü kılıklara girerek beşer onar açtıkları ancak 15 Temmuz sonrası askıya aldıkları trol hesaplarını aktif hale getirdiler. Twitleri ikiye katlayıp ajitasyonun dibine vurarak sarhoş oluyorlar...
Fetullah da yabancı ülkelere sığınan adamlarına moral vermek için beddua vaazlarının sayısını artırdı. Rahat koltuğunun kolçağını okşayarak, bol bol muhacir hikâyesi anlatıyor. "Direnin, bulunduğunuz yerde kalın" diyor.
Umarız ki, yurtdışına kaçan kafa adamlarının tümü yakalanıp getirilir ve bu ülkeye, bu halka yaptıklarının hesabını yargı önünde verirler.
'daki, tereyağından kıl çeker gibi, zanlılar da dahil
kimsenin burnu kanamadan
gerçekleştirilen operasyon bu yöndeki umudumuzu artırıyor.
Belli ki, Cumhurbaşkanlığı'na bağlanan MİT'in operasyonel gücü
hayli artmış.
Ne var ki, Kosova operasyonu sonrası FETÖ'cülerin yurtdışında kopartmayı başardıkları fırtına bize dışarıya, özellikle de batıya daha çok eğilmemiz
gerektiği mesajını veriyor.
Zira ABD
ve Avrupa tüm olan bitenden haberdar olduğu halde FETÖ'ye arka çıkan hükümetlerden ibaret değil
.
FETÖ'nün mapülasyonuna açık milyonlardan bahsediyoruz. Ve son olayda bir kez daha gördüğümüz üzere pek çoğu, ülkelerine sığınan bu darbeci katillerin "muhalif" olduğuna
inanmış durumda.
O halde zaman kamu diplomasisi
zamanıdır. Hem de bu ülkenin göreceği en
büyük kampanyayla; sekterlik yapmadan,
FETÖ'nün gadrine uğramış her kesimden
vatandaşın katılımıyla...
FETÖ'nün yurtdışında yüksek maliyet gerektiren yalanla
başardığını, bizler, propagandaya tenezzül
etmeden, elimizdeki bolca doğru
ile niçin başaramayalım?***
Yeri gelmişken, Amerikalı hukukçu Robert Amsterdam'ın, "Aldatma İmparatorluğu: Gülen'in ABD'deki Okul Şebekesi
" isimli kitabı Turkuvaz Kitap
tarafından Türkiye'de okura sunuldu. Mutlaka tavsiye ederim.
Ayrıca, ABD'de "Empire of Deceit: An Investigation of the Gülen Charter School Network" adıyla yayınlanan kitap, FETÖ konusunda laf anlatmakta zorlandığınız ecnebi dostlarınız için de iyi bir hediye
olacaktır.
Çünkü yıllardır titizlikle bu konuya çalışan Amsterdam, FETÖ'nün yalnızca Türkiye için değil
ABD halkı ve yerleştiği tüm ülkeler için de büyük tehdit olduğunu çok iyi anlatıyor.