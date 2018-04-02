Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Melih Altınok > Artık dışarıya laf anlatmanın zamanıdır
MELİH ALTINOK
02 Nisan 2018, Pazartesi MELİH ALTINOK

Artık dışarıya laf anlatmanın zamanıdır

Altı 'cünün başarılı bir operasyonla Kosova'da paketlenip yargıya teslim edilmek üzere 'ye getirilmesinin yankıları sürüyor.
Fırsatını bulunca, Türkiye'de sığındıkları menfezlerden çıkıp yurtdışına kaçan FETÖ'cüler panikte. Türlü kılıklara girerek beşer onar açtıkları ancak 15 Temmuz sonrası askıya aldıkları trol hesaplarını aktif hale getirdiler. Twitleri ikiye katlayıp ajitasyonun dibine vurarak sarhoş oluyorlar...
Fetullah da yabancı ülkelere sığınan adamlarına moral vermek için beddua vaazlarının sayısını artırdı. Rahat koltuğunun kolçağını okşayarak, bol bol muhacir hikâyesi anlatıyor. "Direnin, bulunduğunuz yerde kalın" diyor.
Umarız ki, yurtdışına kaçan kafa adamlarının tümü yakalanıp getirilir ve bu ülkeye, bu halka yaptıklarının hesabını yargı önünde verirler.

***
'daki, tereyağından kıl çeker gibi, zanlılar da dahil kimsenin burnu kanamadan gerçekleştirilen operasyon bu yöndeki umudumuzu artırıyor.
Belli ki, Cumhurbaşkanlığı'na bağlanan MİT'in operasyonel gücü hayli artmış.
Ne var ki, Kosova operasyonu sonrası FETÖ'cülerin yurtdışında kopartmayı başardıkları fırtına bize dışarıya, özellikle de batıya daha çok eğilmemiz gerektiği mesajını veriyor.
Zira ve Avrupa tüm olan bitenden haberdar olduğu halde FETÖ'ye arka çıkan hükümetlerden ibaret değil.
FETÖ'nün mapülasyonuna açık milyonlardan bahsediyoruz. Ve son olayda bir kez daha gördüğümüz üzere pek çoğu, ülkelerine sığınan bu darbeci katillerin "muhalif" olduğuna inanmış durumda.
O halde zaman kamu diplomasisi zamanıdır. Hem de bu ülkenin göreceği en büyük kampanyayla; sekterlik yapmadan, FETÖ'nün gadrine uğramış her kesimden vatandaşın katılımıyla...
FETÖ'nün yurtdışında yüksek maliyet gerektiren yalanla başardığını, bizler, propagandaya tenezzül etmeden, elimizdeki bolca doğru ile niçin başaramayalım?
***
Yeri gelmişken, Amerikalı hukukçu Robert Amsterdam'ın, "Aldatma İmparatorluğu: Gülen'in ABD'deki Okul Şebekesi" isimli kitabı Turkuvaz Kitap tarafından Türkiye'de okura sunuldu. Mutlaka tavsiye ederim.
Ayrıca, ABD'de "Empire of Deceit: An Investigation of the Gülen Charter School Network" adıyla yayınlanan kitap, FETÖ konusunda laf anlatmakta zorlandığınız ecnebi dostlarınız için de iyi bir hediye olacaktır.
Çünkü yıllardır titizlikle bu konuya çalışan Amsterdam, FETÖ'nün yalnızca Türkiye için değil ABD halkı ve yerleştiği tüm ülkeler için de büyük tehdit olduğunu çok iyi anlatıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN