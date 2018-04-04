Tarihi anlara şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Mersin Akkuyu'da yapılacak nükleer santralin temelini attı.***
Ama bu hamleye, yalnızca enerji çeşitliliğimizi artıracak, istihdam yaratacak, teknoloji üretecek bir kalkınma projesi gözüyle bakarsak mevzuu eksik değerlendirmiş oluruz.
Zira dün Türkiye aslında "bağımsızlık" yolunda ileride hakkı daha fazla teslim edilecek bir eşiği aştı...
"Kabul edilmiş çaresizlik" psikolojisini geride bıraktığını gösterdi...
Askeri darbelerle, terörle, ekonomik tehditlerle ve muhalefet süsü verilmiş işbirlikçileri eliyle yıllardır mahkûm edildiği ikinci ligden çıktı...
İkinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran ve o gün bugündür dünya siyasetinde aktörlük yarışına girebilmek için gerekli olan asgari koşulu yerine getirdi.
Dünya haritasını gözlerinizin önüne getirin... Dünya siyasetini belirleyen ülkelerin, nükleer gücü olan ülkelerle aynı olması tesadüf değildir.
Evet, sözünü ettiğimiz hikâyenin tarihi bu denli eski, bir o kadar da kapsamlıdır. Hem bizim için hem dünya için...
Çünkü ulusal güvenlik açısından da önemli avantajlar yaratan nükleer teknoloji yarım asırdır küresel muktedirlerin
gücünün de sırrı
.
Örneğin eğer Rusya
, İkinci Dünya Savaşı'nda elini ABD'den çabuk tutabilmiş
olsaydı, bugün bambaşka bir dünyadan bahsediyorduk. Muhtemelen, güçler dengesinin "doğunun" lehine olduğu bir ortamdan...
Türkiye için de durum farklı değil. Şayet ülkede, bugün olduğu gibi, halkın gücünü arkasına almış, istikrarlı ve cesur iktidarlar iş başında kalmayı becerebilseydi, belki bunca zaman kaybetmeyecektik
.***
Ama olsun, hiçbir şey için geç değil. Çünkü nükleer gücün bini de bir biri de
...
Bir Rus siyasetçinin dediği gibi, ABD rakiplerini onlarca kez yok
edecek nükleer güce sahipse, diğerleri de onu bir kez
yok edecek güce sahip.
İşte zaten tam bu yüzden, söz konusu teknolojiye ABD
ve AB dışındaki kimi ülkeler de sahip olduğu için, sorunlarına rağmen dünya daha yaşanılabilir
bir yer.
Aksini, bugünkü ortamda bile nükleer tehdidiyle ülkelere parmak sallayabilen ABD'nin tekel olması halinde durumun ne denli vahim olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.
Ne mutlu ki artık Türkiye de dünya üzerinde nükleer güce dayanan dehşet dengesinin
avantajlarından yararlanabileceği bir pozisyona doğru hızla ilerliyor.
Bu arada, projeyi yürüten Enerji Bakanı Berat Albayrak'ı
, Aziz Sancar
ve Bilge Demirköz
gibi
bilim insanlarıyla birlikte hazırladıkları
nükleer enerji kamu spotundan dolayı
ayrıca tebrik etmek lazım... Resmi
bir kurum olarak, halkın sıkılmadan
izleyebileceği, klişelerden arındırılmış,
emir vermeyen ve işlevini yerine getiren
bir kamu spotunun nasıl yapılabileceğini
gösterdikleri için...