Tarihi anlara şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Mersin Akkuyu'da yapılacak nükleer santralin temelini attı.

Ama bu hamleye, yalnızca enerji çeşitliliğimizi artıracak, istihdam yaratacak, teknoloji üretecek bir kalkınma projesi gözüyle bakarsak mevzuu eksik değerlendirmiş oluruz.

Zira dün Türkiye aslında "bağımsızlık" yolunda ileride hakkı daha fazla teslim edilecek bir eşiği aştı...

"Kabul edilmiş çaresizlik" psikolojisini geride bıraktığını gösterdi...

Askeri darbelerle, terörle, ekonomik tehditlerle ve muhalefet süsü verilmiş işbirlikçileri eliyle yıllardır mahkûm edildiği ikinci ligden çıktı...

İkinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran ve o gün bugündür dünya siyasetinde aktörlük yarışına girebilmek için gerekli olan asgari koşulu yerine getirdi.

Dünya haritasını gözlerinizin önüne getirin... Dünya siyasetini belirleyen ülkelerin, nükleer gücü olan ülkelerle aynı olması tesadüf değildir.

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