Dünyanın gündemi, kimyasal katliam haberleriyle anılan Suriye'nin Doğu Guta'sı.

Şam yakınlarında sıradan bir kent.

Sivil ve özellikle Müslüman hakları konusunda duyarlılığıyla bilinen ABD'nin Başkanı Trump Guta'nın başına gelenlerden ötürü çok sinirli!

Başkan, haritada Guta'nın yerini bir kerede göstermekte zorlansa da saldırıdan sorumlu tuttuğu Esad'a "hayvan" diye sesleniyor...

Yetmiyor, 7-8 yıldır Esad'ın onlarca katliamına rağmen kıllarını kıpırdatmadan duran Akdeniz'deki savaş gemilerini Şam'ı vurmak üzere alarma geçiriyor...

Ülkesinin, başta ekonomi olmak üzere kanayan yaralarını boş verip, Guta'nın derdine derman olmak için Avrupalı liderlerle mekik diplomasisi yürütüyor.

Trump dün de Latin Amerika gezisini "Suriye'deki gelişmeleri yakından takip edebilmek için" erteledi.

Evet, Guta'daki dram belli ki, üç gün önce "Suriye'den çekileceğiz" açıklaması yapan Başkan'ın vicdanını ayağa kaldırmış!

Ne diyelim, kimilerinin dediği gibi, "Allah razı olsun" deyip geçelim.

Ama yalnızca ABD'den değil tabii...

***

***

Zira son olarak 18 Filistinli sivili öldürendeve geleceğinden en az ABD kadar... Onları da unutmamak lazım.Hatta öyle ki, dünsavaş uçakları Gazze'ye yaptıklarıhava saldırısından önceSuriye'deki bir hava üssünüvurdular.Tabii bir de Fransa var. Ülkesini kilitleyenbir kenara koyanCumhurbaşkanı, derdigünü Guta'daki sivilhalkın acıları...Kısa bir süre önce Trump'ın "Suriye'yi devredeceğiz" dediği Fransa'nın cumhurbaşkanı, BM'yi acil koduyla Guta'yı konuşmak üzere toplantıya çağırıyor.Anlaşılan o ki çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı,Libya'da yaptığı hataya düşüp, bu kezsoyunmak istemiyor.Bir de işin karşı cephesi var tabii...Ve bu kez, ayakları yere basmayan pek çok soru olmasına karşın ABD cephesi karşısında epeycedurumdalar.Tıpkı, ABD ve Avrupa'daki tüm Rus diplomatların sınır dışı edilmesiyle sonuçlananolayında olduğu gibi...Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un, sanki Suriye'de sadece Türk askeri varmış gibi, "" demesinin nedeni de bu sıkışma.Casus krizinde batının uluslararası baskısına direnen Türkiye'nin bukonuda tercihiniiçin bayram değil seyran değil Afrin'in adını anıyorlar.İşte Türkiye bu kurtlar sofrasının orta yerinde.Bereket Ankara, konuya yaklaşımıylaolduğunu net şekilde ortaya koyuyor.