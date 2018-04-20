Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yine bütün rakiplerini ters köşe yaptı...

Yenilen pehlivan misali, kaybettikleri son seçimin sabahından beri bir kez daha "erken seçim" isteyen muhalefete, Bahçeli'nin önerisi üzerine "evet" dedi.

Kasım 2019'da yapılması beklenen seçimler, 15 ay öncesinde, 24 Haziran 2018'de yapılacak.

Ne var ki muhalefet partisi ve yandaşı gazeteciler bu kez de "erken değil bir kere, baskın seçim bu" diye söyleniyorlar.

Ancak dikkat edin, fazla bağırmıyorlar...

Çünkü seçmenin "Hani harıl harıl çalışıyordunuz, seçime hazırlanıyordunuz, iktidara yürüyordunuz, daha ne istiyorsunuz" demesinden çekiniyorlar...

Elbette, yasaların izin verdiği hiçbir seçim tarihinin "baskın" olmadığını ve muhalefetin yegâne işinin bu olasılıklara hazırlanmak olduğunu kendileri de biliyorlar.

Ve daha acısı, seçmene umut vermemelerinden de anlaşıldığı üzere kendileri de kazanacaklarına inanmıyorlar...

Reva mıdır bu CHP seçmenine?

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Yine panikle, adaylığını iddialı ve cesur bir siyasiye yakışır şekildeaçıklayançıkartacak isim arıyorlar sağda solda...Şimdi de umutları; adı sık sıkbirlikte anılan...Türk halkı o makamda sivil görmek istediğini ardı ardına defalarca gösterdiği halde,...Kentinde başarılı işler yapmış olsa da,adının "bir numara adayı" olarak geçmesi "ayıp" olan...Ha tabii, bir de Demirel'den sonraki her cumhurbaşkanlığıarayanların değişmez adayıEvet, sözü oraya getirmeye çalışıyorum Kemal Bey...Oturduğunuznedeniyle muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmakBırakın "türünden artık güldürmeyen topçevirmeleri... "Haziranda ölmekzor" göndermelerini...Hem, yukarıda saymış olduğum adayların hepsinden çok oy alacağınız da ortada. Çünkü CHP örgütü en çok kendi adayı için çalışır.çıkarttığınız 2014Cumhurbaşkanlığı seçimlerindepartinizin performansını düşünün.Seçmeniniz de sandığa gitmedi.Tamam,ve yine 12'den vurmaihtimali güçlü bir adayın karşısında,girdiğinizolduğunuzu bende biliyorum.Ama kimi durumlarda,, zayıf tarafıntek. SonuçtaTabii, her şeyin bir bedeli var. Yarışı kaybetmeniz halindetekrar CHP genel başkanlığına dönemeyeceksiniz.Ama bu akıbet bile,olacaktır.