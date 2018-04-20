Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yine bütün rakiplerini ters köşe yaptı...***
Yenilen pehlivan misali, kaybettikleri son seçimin sabahından beri bir kez daha "erken seçim" isteyen muhalefete, Bahçeli'nin önerisi üzerine "evet" dedi.
Kasım 2019'da yapılması beklenen seçimler, 15 ay öncesinde, 24 Haziran 2018'de yapılacak.
Ne var ki muhalefet partisi ve yandaşı gazeteciler bu kez de "erken değil bir kere, baskın seçim bu" diye söyleniyorlar.
Ancak dikkat edin, fazla bağırmıyorlar...
Çünkü seçmenin "Hani harıl harıl çalışıyordunuz, seçime hazırlanıyordunuz, iktidara yürüyordunuz, daha ne istiyorsunuz" demesinden çekiniyorlar...
Elbette, yasaların izin verdiği hiçbir seçim tarihinin "baskın" olmadığını ve muhalefetin yegâne işinin bu olasılıklara hazırlanmak olduğunu kendileri de biliyorlar.
Ve daha acısı, seçmene umut vermemelerinden de anlaşıldığı üzere kendileri de kazanacaklarına inanmıyorlar...
Reva mıdır bu CHP seçmenine?
Yine panikle, adaylığını iddialı ve cesur bir siyasiye yakışır şekilde ilk günden
açıklayan Erdoğan'ın karşısına
çıkartacak isim arıyorlar sağda solda...
Şimdi de umutları; adı sık sık FETÖ iddialarıyla
birlikte anılan 90 model siyasetçi
...
Türk halkı o makamda sivil görmek istediğini ardı ardına defalarca gösterdiği halde, eski bir general
...
Kentinde başarılı işler yapmış olsa da, partisinin genel başkanı, lideri dururken
adının "bir numara adayı" olarak geçmesi "ayıp" olan bir belediye başkanı
...
Ha tabii, bir de Demirel'den sonraki her cumhurbaşkanlığı totosunda sürpriz
arayanların değişmez adayı İlhan Kesici.***
Evet, sözü oraya getirmeye çalışıyorum Kemal Bey...
Oturduğunuz koltuk
nedeniyle muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmak size düşer
.
Bırakın "arkadaşlar çalışıyor belki aday yapmazlar
"
türünden artık güldürmeyen top
çevirmeleri... "Haziranda ölmek
zor" göndermelerini...
Hem, yukarıda saymış olduğum adayların hepsinden çok oy alacağınız da ortada. Çünkü CHP örgütü en çok kendi adayı için çalışır. Torbadan Ekmeleddin İhsanoğlu'nu
çıkarttığınız 2014
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
partinizin performansını düşünün.
Seçmeniniz de sandığa gitmedi.
Tamam, 11 seçimde 11 yapmış
ve yine 12'den vurma
ihtimali güçlü bir adayın karşısında,
girdiğiniz 7 seçimin 7'sini de kaybetmiş
olduğunuzu ben
de biliyorum.
Ama kimi durumlarda, rakibin güçlü olması
, zayıf tarafın
tek şansıdır
. Sonuçta Erdoğan'la yarışmış olacaksınız
.
Tabii, her şeyin bir bedeli var. Yarışı kaybetmeniz halinde hiçbir şey olmamış gibi
tekrar CHP genel başkanlığına dönemeyeceksiniz.
Ama bu akıbet bile, başarılı olmayan siyasi kariyerinizi bir nebze de olsa unutturabilmek için en şık son
olacaktır.