Seçimlerin öne alınmasının ardından Meral Akşener'in İyi Parti'sinin (İP) seçimlere girip giremeyeceği tartışılıyor.

Çünkü yasalara göre bir partinin seçimlere katılabilmesi için, seçim tarihinden en az altı ay önce belli bir oranda ilçe kongrelerini yapmış olması gerekiyor.

Gözlerin çevrildiği YSK'dan ise henüz net bir açıklama gelmedi. İncelemelerine devam ediyorlarmış.

Bence parlamento bir an önce devreye girip, İP önündeki yasal engeli kaldırmalı.

Zira seçim kanunlarının işlevi, temsili sınırlandırmak değil tam aksine seçmenin yönetime katılımının önündeki engelleri kaldırmak. Yani zorlaştırmak değil kolaylaştırmak.

Zaten yasalardaki taşra örgütlenmesi sınırının amacı da tam olarak bu... Seçimlere katılacak partinin görece yaygın bir örgütlenmeyi sağlaması.

Siyaset kurumunun bu yönde yapacağı bir jest hem demokrasiyi güçlendirir... Hem de yeni mağduriyet hikâyelerinin önüne geçerek daha nesnel konuların tartışılacağı bir seçim ortamı yaratır.

Merak etmeyin, refleksleri manipüle edilmeyen seçmen, çoğunluk asla kendi aleyhine, ülkesinin zararına bir karar vermez.

İçten, dıştan, darbelerle, terörle değiştirilmeye çalışılsa da, çok partili hayata geçtiğimizden beri Türk halkının sandıktaki tercihleri bunun en açık göstergesi.

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İyi Parti yalnızca MHP'den mi oy alır?



Erken seçim önerisiyle gündemi belirleyen MHP lideri Devlet Bahçeli dün de İP'nin seçimlere katılmasıyla ilgili konuştu:

"İlgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz."

Öncelikle Devlet Bey'i bu centilmen tavrından ötürü tebrik etmek lazım. Ancak Akşener'in sadece MHP'den oy alacağı yönündeki tespitine katılmıyorum.

Bence İP en büyük dilimi CHP'den alacak. Çünkü Akşener'in 15 Temmuz'da, öncesine ve sonrasında takındığı tavır, milliyetçi, yurtsever seçmene değil halen CHP'de temsil edilen "bir kesime" hitap ediyor.

Bu kesim ise, diğer partilere de dağılan, FETÖ ve terörle mücadeleden rahatsızlık duyanlardan, mağdur edebiyatçılarından başkası değil.

Dolaysıyla İP, AK Parti tabanına yanaşamayacağı gibi, MHP seçmeninden alacağı oy da CHP'den koparttığından fazla olmayacaktır.

Ne zaman bu konu açılsa aklıma, Cem Uzan'ın 2002 seçimlerinde benzer bir rol oynayan Genç Parti'si geliyor.

Seçimlere çok kısa bir süre kala örgütlenen, kampanyasını da agresif ve sansasyonel bir dille yapan Genç Parti yüzde yedi oy almış... CHP, MHP, DYP, ANAP gibi yılların partilerinin kendisiyle birlikte parlamento dışı kalmasına neden olmuştu.

AK Parti o gün bugündür iktidarda. Genç Parti geyikleri ise gençlerin mizahi capslerinin gözdesi.

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Kriter



Yine bir seçim arifesindeyiz ve yine ABD, AB seçimlerdeki tercihlerini açık ettiler.

ABD 'erken seçimden kaygılıyız' derken, Avusturya'nın ardından diğer AB ülkeleri de AK Parti ve Erdoğan'ın yurt dışı çalışmalarına müsaade etmeyeceklerini açıklıyorlar.

Biz de hangi partilerin Türkiye için hangilerininse rakiplerimiz için iyi olduğunu öğrenmiş olduk. Sağ olsunlar.